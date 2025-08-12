Carreteras cortadas y desvíos por el incendio de Tres Cantos: así está el tráfico hoy en Madrid

Un incendio forestal declarado en la tarde de este lunes en el término municipal de Tres Cantos ponía en el punto de mira a la Comunidad de Madrid. El suceso obligaba a activar la situación operativa 2 del Plan INFOMA debido a su proximidad a zonas residenciales.

El fuego, que iniciaba en torno a las 19:45 horas en la zona este del Nuevo Tres Cantos, se propagó rápidamente hacia el sur-sureste, impulsado por el fuerte viento presente en la zona. Por suerte, este evolucionaba favorablemente durante la noche y la Comunidad de Madrid ha informado a primera hora de este martes que ya está perimetrado.

Poco a poco, la normalidad va volviendo al municipio. Como consecuencia del incendio, numerosas calles y carreteras fueron cortadas para garantizar la seguridad de los locales. En la mañana de este martes, sin embargo, ya se ha restablecido el flujo habitual de la mayoría de ellas.

Reabierta la M-607 después de ser cortada por el incendio en Tres Cantos

Este martes, la Guardia Civil ha reabierto al tráfico la carretera M-607 en el kilómetro 16, en sentido salida de la capital, y en el 32 en sentido entrada, que fue cortada la tarde del lunes como consecuencia del incendio.

Sobre el terreno del incendio aún se encuentran recursos propios de la Comunidad de Madrid, entre bomberos, brigadas forestales y agentes forestales, con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias y bomberos del Ayuntamiento de Madrid.