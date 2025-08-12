FUEGO EN MADRID

Controlado un incendio de pasto y escombros en la Cañada Real: sin heridos ni viviendas afectadas

El fuego, que se originó en una zona de pasto y escombros del Sector 3, no causó heridos ni daños a viviendas, aunque movilizó a diez dotaciones de Bomberos de Madrid.

Incendio de pasto en Cañada Real.

Incendio de pasto en Cañada Real. / Emergencias 112 Madrid

Javier Niño González

Madrid

Un incendio declarado esta tarde en el Sector 3 de la Cañada Real ha movilizado a diez dotaciones del Cuerpo de Bomberos de Madrid, que han trabajado intensamente para controlar las llamas originadas en una zona de pasto y escombros.

Según ha informado el servicio de emergencias de la capital, el fuego no ha provocado daños personales ni ha afectado a viviendas habitadas. Solo se han visto implicados enseres abandonados o acumulados en el área donde se inició el incendio, lo que ayudó a contener su propagación rápidamente.

Los bomberos han conseguido estabilizar la situación, aunque permanecen en la zona realizando tareas de refresco para evitar posibles rebrotes, dada la vegetación seca y las altas temperaturas registradas en la capital.

Aunque la situación no ha revestido gravedad, el incendio ha generado preocupación entre los vecinos del entorno, dada la cercanía a asentamientos precarios y la rápida expansión de las llamas.

Las autoridades no han precisado aún las causas del fuego, y se mantiene abierta una investigación para determinar su origen. Este nuevo incidente vuelve a poner el foco sobre los riesgos asociados a los vertidos ilegales y acumulaciones de residuos en zonas como la Cañada Real, donde la falta de limpieza y mantenimiento adecuado puede favorecer la aparición de incendios, especialmente en verano.

