FUEGO EN MADRID
Controlado un incendio de pasto y escombros en la Cañada Real: sin heridos ni viviendas afectadas
El fuego, que se originó en una zona de pasto y escombros del Sector 3, no causó heridos ni daños a viviendas, aunque movilizó a diez dotaciones de Bomberos de Madrid.
Un incendio declarado esta tarde en el Sector 3 de la Cañada Real ha movilizado a diez dotaciones del Cuerpo de Bomberos de Madrid, que han trabajado intensamente para controlar las llamas originadas en una zona de pasto y escombros.
Según ha informado el servicio de emergencias de la capital, el fuego no ha provocado daños personales ni ha afectado a viviendas habitadas. Solo se han visto implicados enseres abandonados o acumulados en el área donde se inició el incendio, lo que ayudó a contener su propagación rápidamente.
Los bomberos han conseguido estabilizar la situación, aunque permanecen en la zona realizando tareas de refresco para evitar posibles rebrotes, dada la vegetación seca y las altas temperaturas registradas en la capital.
Aunque la situación no ha revestido gravedad, el incendio ha generado preocupación entre los vecinos del entorno, dada la cercanía a asentamientos precarios y la rápida expansión de las llamas.
Las autoridades no han precisado aún las causas del fuego, y se mantiene abierta una investigación para determinar su origen. Este nuevo incidente vuelve a poner el foco sobre los riesgos asociados a los vertidos ilegales y acumulaciones de residuos en zonas como la Cañada Real, donde la falta de limpieza y mantenimiento adecuado puede favorecer la aparición de incendios, especialmente en verano.
- Incendio de Tres Cantos (Madrid), en directo: las llamas obligan a desalojar dos urbanizaciones mientras el fuego sigue avanzando
- Grave incendio en Tres Cantos deja dos heridos, decenas de evacuados y 27 caballos calcinados en una finca
- El incendio en Tres Cantos amenaza viviendas y deja un hombre con quemaduras en el 98% del cuerpo
- El largo camino hacia una vida digna: 'Vivir en la calle es un sistema de supervivencia continua
- Estos son los 10 pueblos de Toledo que han participado en el 'Grand Prix del verano' de TVE
- El Castillo de Viñuelas y el King's College sufren las consecuencias del incendio en Tres Cantos
- Estas son las zonas de la Comunidad de Madrid con mayor riesgo de incendio forestal, según Emergencias
- Los hermanos que pusieron a Villaconejos en el mapa mundial del aceite de oliva