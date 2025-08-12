Conmoción en la hípica de Tres Cantos por la muerte de 'Mircha': "Perdió la vida intentando ayudar"

El incendio de Tres Cantos se ha llevado ya por delante 2.000 hectáreas, arrasando todo el perímetro natural de la localidad y dejando decenas de animales calcinados a su paso. La urbanización Soto de Viñuelas ha sido el rincón más afectado en la zona, con media docena de casas gravemente afectadas por las llamas.

Pero, sin duda, la gran pérdida que deja este día negro en la historia de la localidad es el fallecimiento de un hombre de 50 años. Lo hizo tratando de acceder a un rancho donde se encontraban más de una veintena de caballos. Pese a que las llamas avanzaban con velocidad, esta persona, conocida como 'Mircha' en Tres Cantos, no dudó en tratar de salvar a los animales y a su dueño de morir quemados.

Este hombre, de nombre propio Mircea, fue rescatado en la hípica con quemaduras en el 98% de su cuerpo, perdiendo finalmente la vida horas después en el Hospital de la Paz. De origen rumano, arreglaba el vehículo del dueño de la hípica -- que también tuvo que ser trasladado al hospital con problemas torácicos y ya se encuentra fuera de peligro -- cuando las llamas les sorprendieron. Tenía dos hijos varones, de 14 y 18 años, y estaba casado.

La hípica era de madera prefabricada, lo que facilitó que las llamas se extendiesen tan rápido, tal como señala la Policía Local. 'Mircha', cuya muerte se encuentra bajo investigación judicial, no pudo escapar a este inmenso empuje del fuego. Hasta 22 caballos terminaron muriendo calcinados en la finca.

Las labores de extinción no pararon en toda la mañana. / J.Q.

El fuego se ha llevado por delante la vida de muchísimos animales silvestres. / J.Q.

"Era una persona muy querida en la ciudad. Siempre estaba dispuesto a ayudar a todo el mundo, le conociese o no. Para los que lo conocemos, no es de extrañar que haya muerto tratando de ayudar", señala un hombre que acostumbraba a tomar café con él en su bar de confianza.

Mercia trataba de ayudar al propietario cuando una bola de fuego, empujada por una gran racha de viento, lo envolvió por completo. "Es una pérdida muy dura para el barrio. Había arreglado el coche a muchísima gente por aquí, era muy conocido", explica.