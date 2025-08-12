La Comunidad de Madrid lidera la emancipación juvenil con un 17,9%

Pese a que el precio del alquiler y de la compraventa siguen subiendo sin freno, la Comunidad de Madrid mantiene la tasa más alta de personas jóvenes emancipadas.

Así se expone en la última edición del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, publicado este martes, en el que se señala dónde y con quién vive la juventud en España, la tasa de actividad y empleo, o la de pobreza y exclusión social.

Entre los datos de este trabajo se expone que, a finales de 2024, la región presentaba la tasa de emancipación juvenil más alta (17,9%), seguida de Cataluña (17,6%), ambas por encima de la media estatal. En el extremo opuesto se encuentran Castilla-La Mancha (10,6%) y Andalucía (12%) que registraban las más bajas.

Las diferencias territoriales también se reflejan, según los autores, en los ingresos de la población joven. Así, mientras que en la Comunidad de Madrid el salario mediano neto para una persona joven alcanzaba los 17.563 euros anuales, en Canarias se situaba en 11.793 euros, lo que "evidencia una brecha significativa en función del lugar de residencia".

Población joven y lugar de nacimiento

La región, junto a Cataluña y Baleares, son las comunidades autónomas con mayor porcentaje de población joven nacida en el extranjero, con cifras que rondan el 30% del total de su juventud. La media nacional se sitúa en el 22,8%.

Además, el informe estatal también muestra que a día 1 de enero de 2024, el último dato que está disponible, más de la mitad de las personas jóvenes residía en el mismo municipio en el que había nacido (55,8%), una proporción que se ha mantenido estable respecto al año anterior.

Sin embargo, el trabajo resalta que existen diferencias territoriales "notables": mientras que Baleares y la Comunidad de Madrid presentan los porcentajes más bajos, con un 47,2 % y un 47,3 % respectivamente, en Ceuta y Melilla el 74% de la juventud reside en su municipio de nacimiento; el 71% en Extremadura.

Así mismo, el 15,6% de la población joven madrileña vive en un municipio distinto de la misma provincia y solo un 7% reside en una comunicad distinta a la de nacimiento.