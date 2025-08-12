Incendio en Tres Cantos (Madrid): así puedes evitar el fuego en tus desplazamientos por carretera con Google Maps

España está atravesando una de sus peores rachas. Los incendios en Cádiz, León y ahora Madrid están azotando a la península ibérica de norte a sur.

El incendio que afectó a la localidad de Tres Cantos a principios de esta semana ha hecho que muchos madrileños se lo piensen dos veces antes de emprender un viaje por carretera.

Aunque el fuego esté controlado y las autoridades hayan confirmado que el incendio en esta zona de Madrid esté perimetrado lo cierto es que la incertidumbre y el miedo que surge tras un suceso como este no se evapora de un día para otro.

Coger el coche y desplazarnos por España después de que el fuego arrase con numerosos territorios no es plato de buen gusto para madres, padres o niños. Cuando se supone que debemos descansar, nos preocupamos aún más por nuestra integridad física.

Google Maps y sus avisos acerca de los incendios activos

Si tienes un viaje en coche planeado para este verano pero estás replanteándote hacerlo por los últimos sucesos que han ocurrido en la península, seguramente te tranquilice lo que te vamos a contar a continuación.

Es bien sabido que a la hora de emprender un viaje por carretera resulta imprescindible utilizar aplicaciones de navegación. Por muy bien que te conozcas el camino o por mucho que sea una ruta habitual la que hagas, nunca está de más iniciar en navegador.

Entre todas las aplicaciones disponibles en el mercado, Google Maps se posiciona como la más descargada por los usuarios. Está sujeta a numerosas actualizaciones y, aunque a veces nos juegue una mala pasada y terminemos yendo por una ruta desconocida, siempre nos lleva a nuestro destino.

Ahora, dada la situación, Google Maps también te avisa de los accidentes, retenciones y hasta incendios activos que se encuentren en tu camino, recalculado la ruta y haciendo que evites las zonas más peligrosas.

Por lo tanto, si estabas pensando en cancelar un viaje porque no querías acercarte a las zonas más problemáticas de la península, quizá lo único que te hace falta es descargarte Google Maps para que te guíe por una mejor ruta.

Si no sabes como localizar esta opción y quieres configurarla manualmente, lo único que tendrás que hacer es ampliar el mapa y pulsar sobre el botón de capas, en la parte superior derecha de la pantalla. Allí, selecciona la opción ‘Incendios forestales’. Ahora puedes ver todos los incendios activos y obtener más información sobre el que te interese.