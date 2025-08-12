El Castillo de Viñuelas y el King's College sufren las consecuencias del incendio en Tres Cantos

La espera termina para los vecinos de Soto de Viñuelas. Desde este mediodía, los vecinos ya pueden acceder a la urbanización para comprobar el estado de sus viviendas y mascotas. Así lo ha comunicado el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, hace escasos minutos. No obstante, tal y como ha señalado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el incendio se encuentra perimetrado pero no controlado, y las inclemencias meteorológicas podrían dificultar aún las labores de extinción durante la tarde. La ciudadanía deberá, así mantenerse atenta a los canales de información.

El Ayuntamiento de Tres Cantos señala que se han detectado cuatro viviendas afectadas, localizadas en las calles Navacerrada y Mulhacén. No obstante, aún faltan por revisar zonas, especialmente un amplio espacio de fincas más a las afueras del municipio, a las que también podrían haber llegado las llamas.

El Castillo de Viñuelas y el King´s College, afectados

Además de las viviendas, algunas pequeñas instalaciones del perímetro de la zona industrial de Tres Cantos han sido calcinadas por el fuego. Las dotaciones de bomberos y demás autoridades lograron lo más importante, que era proteger del incendio las grandes naves que se encuentran en la zona, llena de fábricas de gran tamaño como la farmacéutica Normon o Danone.

El fuego llegó al borde del polígono industrial, quemando algunas pequeñas naves. / EPE

La depuradora o las instalaciones eléctricas de la zona también eran motivo de preocupación para el Cuerpo de Bomberos de Madrid, que veían cómo las llamas se extendían rápidamente alrededor de la zona urbanizada. En la misma entrada a Soto de Viñuelas se pueden apreciar muros de casas ennegrecidos por el intenso humo que emana del incendio, que llegó al borde de esa misma calle.

En los muros de algunas viviendas se pueden apreciar las consecuencias de fuego, que llegó casi a sus puertas. / EPE

Dos grandes edificaciones, como son el Castillo de Viñuelas y el King´s College, han quedado afectadas por el fuego. Aún se desconoce el alcance de los daños, pero en la tarde de ayer se pudo ver cómo las llamas penetraban en sus respectivos perímetros, comenzando a quemar parte de sus instalaciones.

El fuego penetrando en el King´s College. / X

Preocupa especialmente el palacio fortificado del siglo XVII, localizado en medio de una extensa finca de 32 hectáreas. Los vecinos de la zona esperan que los arroyos que lo recorren hayan logrado frenar el avance del fuego.