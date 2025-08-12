El caso de los 129 municipios de Madrid sin ninguna librería en kilómetros: "Los libros son bienes de primera necesidad"

La última librería que ha abierto en Madrid en una rara avis. En Celama (Don Ramón de la Cruz, 93) no hay superventas, sino una cuidada selección de libros que Andrea, su dueña, una ilustradora empedernida, escoge con mimo. Lleva siete meses recomendando títulos fuera de lo habitual, alejados del ruido. Y, claro, como sucede en Elástica (San Bernabé, 14) y Parenthesis (Valencia, 30), recientemente inauguradas también, su apertura es una declaración de guerra. En época de cierres, proyectos así arrojan luz a un sector siempre pendiente de un hilo. Sin embargo, la realidad es oscura: en la Comunidad de Madrid hay 129 municipios sin librerías, el 72% del total. Una cifra que, según advierten sus propietarios a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, cada vez más ahogados, podría aumentar. “Se necesitan políticas públicas para revertir esta desigualdad territorial”, subraya María José de Acuña, portavoz del Gremio de Librerías de Madrid. Ausencias que, como ocurre con otros bienes, obligan a los vecinos a desplazarse kilómetros para adquirir sus lecturas.

La Comunidad cuenta con 611 locales repartidos en 50 municipios, incluyendo papelerías y anticuarios que también despachan libros. El dato, extraído del Directorio de Librerías que acoge El portal lector, difiere del publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, donde se mencionan 584. “En los años de crisis han cerrado muchas, por lo que se requieren acciones de asistencia para mejorar las nuevas formas de relación con los clientes y adaptar las estrategias comerciales a los nuevos tiempos”, recoge. No obstante, para evitar sesgos, dado que el listín se actualiza constantemente, se ha tomado de referencia la cantidad en él reflejada.

Interior de la libreria Ocho y Medio, en la calle Martín de los Heros. / ALBA VIGARAY

Todos los municipios de más de 30.000 habitantes (28) albergan, al menos, una librería. Madrid, con diferencia, es el que mayor número aglutina: 403. Lo que se traduce en 1 por cada 8.754 personas. Le siguen Alcalá de Henares (21), Getafe (18), Fuenlabrada (13) y Alcorcón (11). Los casos de Móstoles (10) y Leganés (8) resultan curiosos. Pese a ser la segunda y cuarta urbe en población, ocupan los puestos 19 y 20 en la clasificación: 1 establecimiento por cada 21.236 y 24.260 ciudadanos, respectivamente. Aunque los peores datos los presentan Pinto (1) y Collado Villalba (1): 1 por cada 55.989 y 67.323. “Esta panorámica confirma una carencia estructural. Su concentración en áreas urbanas genera un desequilibrio que va más allá de lo comercial: dificulta el acceso de todos a la cultura en condiciones similares”, explica De Acuña. En el lado contrario destacan Aranjuez (7) y Galapagar (3), cuya proporción es de las más ventajosas: 1 por cada 9.644 y 12.037.

Los territorios con menos de 30.000 vecinos que albergan una librería ascienden a 22: la mayoría aloja una a excepción de San Martín de la Vega (3), San Agustín de Guadalix (3), Villanueva de la Cañada (3), Villaviciosa de Odón (3), Guadarrama (2), Mejorada del Campo (2), Torrelodones (2), Meco (2) y Ciempozuelos (2). Llama la atención la situación de San Lorenzo de El Escorial que, con 18.772 residentes y siete tiendas, ojo, ostenta el mejor ratio de la Comunidad: 1 por cada 2.681 personas. “El acceso a la lectura debería estar garantizado porque influye directamente en el pensamiento crítico y la participación social”, continúa la portavoz.

Desigualdad cultural

El hecho de que sólo el 28% de los municipios disponga de una no quiere decir que al resto no lleguen libros: a través intermediarios, por ejemplo, así como quioscos y gasolineras, pueden adquirirse: “Son bienes de primera necesidad. Durante la pandemia, emergieron como recurso vital para la salud emocional y el contacto social. Demostraron ser una vía de soporte intelectual y afectivo, fueron una necesidad real. Como sector, reivindicamos medidas de protección y apoyo equivalentes a las de otros sectores, especialmente en situaciones extraordinarias. No es necesario que una ley lo plasme explícitamente, pero aquella experiencia colectiva demostró su valor para la sociedad. Son una herramienta de supervivencia cultural que merece especial consideración en las políticas públicas”. Sobre todo cuando, tal y como evidencia el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España, por primera vez, el porcentaje de población que lee supera el 65%.

La librería El Argonauta, en la calle Fernández los Ríos, está especializada en libros de música. / JOSÉ LUIS ROCA

Por materias, coronan el catálogo las librerías especializadas en literatura juvenil (36), cómic (34), religión (21), arte (18) e idiomas (19). “No sólo son comercios, sino espacios de encuentro. Su falta puede acentuar la desigualdad cultural y restringir el acceso a propuestas editoriales que, fuera del circuito, son difíciles de encontrar. El contacto directo con los libreros fomenta hábitos lectores más sólidos y una relación más rica con el libro. Algo que no siempre se consigue por otros canales, por mucho conocimiento que adquieran los algoritmos sobre nuestras preferencias”, sostiene De Acuña.

Cierres paulatinos

Para David Langa, presidente de la Asociación de Pequeñas Librerías de la Comunidad de Madrid y dueño de la papelería Azorín en Leganés, la tendencia es el cierre paulatino de establecimientos. La clave está en los libros de texto: “Suponían un 70% de los ingresos, lo que permitía suplir los meses donde el movimiento es paupérrimo. Sin embargo, han desaparecido tras instaurarse el programa ACCEDE, un sistema de préstamo gratuito de materiales para el alumnado. Este acuerdo marco ha provocado que los centros compren sus provisiones a compañías que nada tienen que ver con el sector. Sus precios nos impiden competir”. Un cambio que ha restado protagonismo a las librerías en el entorno escolar y que, en consecuencia, en algunos casos, las ha arrastrado hasta el cierre. En un comunicado emitido junto al Gremio de Librerías, aseguran que, en el curso 2024/2025, “dos terceras partes de los contratos públicos adjudicados se concentraron en una distribuidora andaluza y una empresa sin vinculación con el libro”.

La Anónima, de Lorena Gutiérrez, se encuentran en el barrio de Embajadores. / JUAN CARLOS ROJAS

La previsión no es positiva: “Una vez echan la persiana, esos negocios no vuelven a abrir. De hecho, hay compañeros que quieren jubilarse, pero no encuentran a quién traspasarlos. Por ello, precisamente, en los pequeños núcleos, es difícil que alguien monte uno. De esta forma, sólo quedan dos opciones: utilizar las plataformas digitales o trasladarse a grandes ciudades”, apunta Landa, a quien suelen realizar pedidos de sitios recónditos de Madrid. “La vida de los pueblos siempre mejora gracias a los bares, las carnicerías y la librerías”, concluye. Qué suerte aquellos que las tienen.