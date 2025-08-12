Carlos Novillo advierte sobre la peligrosidad del incendio de Tres Cantos: "Ha tenido una velocidad como nunca habíamos conocido"

El incendio, iniciado en Tres Cantos, que afecta a la Comunidad de Madrid continúa activo y fuera de control. Carlos Novillo Piris, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, ha descartado que las labores de extinción puedan culminar esta noche, debido a la extrema virulencia del fuego y las condiciones meteorológicas desfavorables. "El incendio está activo, se está intentando controlar y perimetrar, pero las condiciones son adversas", ha declarado Novillo, quien ha calificado el comportamiento del fuego como "explosivo". Según el consejero, el avance de las llamas ha sido inusualmente rápido: "Ha tenido una velocidad como nunca habíamos conocido".

Los esfuerzos del operativo se centran en tratar de contener el incendio antes de la madrugada. "No creemos que se pueda sofocar esta noche, intentaremos perimetrarlo", ha insistido el consejero, quien confía en que las condiciones mejoren en torno a las 02:00 horas cuando baje la intensidad del viento, según los cálculos de Aemet. "Esperamos tener una ventana de oportunidad hasta las dos de la mañana, cuando baje el viento", ha añadido.

Además, Novillo ha informado de que una persona ha resultado gravemente herida durante el operativo y permanece ingresada en estado muy grave en el Hospital La Paz. El dispositivo de emergencia continúa trabajando sin descanso, mientras se mantiene el nivel de alerta por la posible evolución del fuego durante la noche.