Calma tensa en Tres Cantos ante la posible reactivación del incendio que ya ha calcinado 1.500 hectáreas: "Tenemos miedo, anoche vivimos un infierno"

Juan mira el cielo con preocupación. “Esperemos que se mantenga así”, dice. En caso de que el viento coja fuerza, el infierno que esté lunes vivió podría repetirse. Es uno de los 52.932 vecinos que se vieron ayer sorprendidos por el incendio que ya ha calcinado 1.500 hectáreas. Está controlado, pero basta un chispa para que se reactive. Hace calor y la previsión meteorológica no es positiva: se espera una tormenta similar a la que desató esta pesadilla y, claro, con todo lo vivido, es difícil mantener la calma. “Tenemos miedo, anoche vivimos un infierno. Cruzamos los dedos para no volver a vivir algo así. No hemos dormido, estamos nerviosos”, añade. Las próximas horas son cruciales.

A las 17:00 está prevista una reunión que determinará la gravedad de la situación. “Llevamos todo el día buscando información en internet, nadie nos dice nada. No hemos pisado a la calle”, comenta Antonio. Por suerte, no fue uno de los 160 evacuados que tuvieron que abandonar sus casas por la cercanía de las llamas. Se refugió con unos parientes, con quienes ha pasado la jornada.

Zona quemada en el incendio de Tres Cantos. / J. Q.

Su hermana, madre de dos hijos, nerviosa, fue la que dio la voz de alarma: a las 19.45 horas de ayer se detectaron los primeros focos que, a gran velocidad, desplazándose seis kilómetros en sólo 40 minutos, puso Tres Cantos contra las cuerdas. “De inmediato, llamamos a mis padres para que cerraran puertas y ventanas, el humo se estaba propagando rápidamente. Una vez nos pusimos todos a salvo, pudimos respirar”, añade Ana, que ha salido a comprar algunos víveres. Le da pavor pensar en una noche parecida, aplaudiendo la labor realizada por las 34 dotaciones de bomberos: 23 de la Comunidad y 11 del Ayuntamiento. Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME) se incorporó al operativo para apoyar en las tareas de control y extinción.

El viento alcanzó rachas de hasta 70km/h, lo que provocó la rápida expansión del incendio. Un comportamiento explosivo que se ha cobrado la vida de un hombre de 50 años con el 82% del cuerpo quemado. “Lo hemos pasado fatal, las imágenes eran durísimas. Por ahora, está todo tranquilo, pero quién sabe si no acabará estallando todo en un rato. Tenemos las maletas preparadas por si hay que salir corriendo”, apunta Noelia.

Dispositivo desplegado

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha indicado que el incendio está perimetrado, con el nivel 2 de alerta aún activo, ojo, pero ha avisado que las condiciones meteorológicas son adversas. Algo que preocupa a Andrea, que acaba de salir del trabajo.

Casa afectada por el fuego de Tres Cantos. / J. Q.

“No he podido concentrarme, llevo toda la mañana pensando qué ocurrirá. Hace mucho calor… rezo para que no pase nada”, sostiene entrecortada. El dispositivo desplegado continúa trabajando a destajo para tener todo bajo control. Se esperan tormentas en la Sierra, entre las 14:00 y las 22:00 horas, con posibilidad de granizo y vientos.

“Nos hemos acercado al albergue donde trasladaron a nuestros vecinos. Estaban cansados, destrozados. Les hemos llevado agua y comida, nadie se merece pasar por algo así”, cuenta Alberto, que les ha acompañado de regreso a Soto de Viñuelas, donde han ardido cuatro casas, tras autorizar su regreso a lo largo de la mañana. Sólo pide una cosa: “Cuidaos mucho”.