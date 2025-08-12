FUEGO EN MADRID
Ayuso, Sanchez o López lamentan la muerte de la víctima en el incendio de Tres Cantos
La víctima de unos 50 años tenía el 98% del cuerpo quemado
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado este martes "profundamente" el fallecimiento de un hombre como consecuencia del incendio que ha afectado a la localidad madrileña de Tres Cantos, que ha afectado a más de un millar de hectáreas y que ha provocado el desalojo de tres urbanizaciones. El varón de unos 50 años tenía el 98% del cuerpo quemado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado también su cariño a la familia del fallecido y ha pedido "precaución" a los ciudadanos ante el "riesgo extremo" en el que se encuentra el país a causa del fuego.
Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, se ha sumado mostrando su tristeza ante dicha pérdida. "El incendio se ha cobrado una vida. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos", ha expresado a través de la red social X.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también ha mostrado su pésame "a sus seres queridos y allegados en estos momentos tan difíciles". Asimismo, ha informado que el fuego en Tres Cantos sigue activo y ha pedido prudencia a los vecinos.
