Ayuso, Sanchez o López lamentan la muerte de la víctima en el incendio de Tres Cantos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado este martes "profundamente" el fallecimiento de un hombre como consecuencia del incendio que ha afectado a la localidad madrileña de Tres Cantos, que ha afectado a más de un millar de hectáreas y que ha provocado el desalojo de tres urbanizaciones. El varón de unos 50 años tenía el 98% del cuerpo quemado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado también su cariño a la familia del fallecido y ha pedido "precaución" a los ciudadanos ante el "riesgo extremo" en el que se encuentra el país a causa del fuego.

Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, se ha sumado mostrando su tristeza ante dicha pérdida. "El incendio se ha cobrado una vida. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos", ha expresado a través de la red social X.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también ha mostrado su pésame "a sus seres queridos y allegados en estos momentos tan difíciles". Asimismo, ha informado que el fuego en Tres Cantos sigue activo y ha pedido prudencia a los vecinos.