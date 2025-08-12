Continúa la preocupación por las mascotas en el incendio de Tres Cantos: los animales de Burrolandia se salvan del fuego

Decenas de vecinos de la urbanización de Soto de Viñuelas siguen a la espera de poder acceder a sus casas y comprobar si el fuego originado en la zona en la tarde de ayer ha podido ocasionar algún desperfecto material.

Hasta ahora todo es incertidumbre, aunque el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha indicado que, de momento, no parece que haya que lamentar daños graves. Más allá del estado de sus viviendas, una de las mayores preocupaciones de los vecinos desalojados son los animales.

A escasos metros del núcleo duro del incendio se encuentra Burrolandia, un refugio de animales al que todos los fines de semana se acercan decenas de familias para disfrutar de las especies que guarda. El centro da cobijo a más de un centenar de burros, gatos, perros, gallinas o tortugas, cuyo estado era oficialmente desconocido hasta esta mañana.

Sin embargo, tal y como han podido confirmar fuentes de Burrolandia a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, parece que todos los ejemplares se encuentran en buen estado. La Guardia Civil aún no ha dado acceso al personal del refugio pero, a juzgar por las cámaras de seguridad del centro, parece que las llamas sólo alcanzaron algunas instalaciones auxiliares, sin llegar a las naves donde se encuentran los animales.

Preocupación por varias mascotas desaparecidas

Durante el desalojo de viviendas llevando a cabo en la tarde de ayer, varias mascotas huyeron de los hogares, atemorizadas por el humo y sobreexcitadas por la situación.

A la llegada de los bomberos y autoridades a las casas, algunos perros y gatos aprovecharon la confusión para escapar en dirección desconocida.

Hasta el momento los dueños siguen sin saber nada sobre su paradero. “Dejamos la puerta abierta mientras cogíamos dos cosas para irnos, y en medio del lío los dos perros, que llevaban ya rato muy ansiosos, salieron corriendo. Solo espero que lo hicieran en dirección contraria al fuego”, señala uno de los afectados.