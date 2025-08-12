La agencia Scope mantiene la calificación positiva de la deuda de Madrid por "sus sólidas finanzas públicas"

La agencia europea de calificación de riesgos Scope -elegida entre otras instituciones por la propia Comisión Europea para evaluar su calidad como emisor de deuda- ha decidido mantener la calificación de A con perspectiva estable de la Comunidad de Madrid, gracias a "sus sólidas finanzas públicas". Aunque advierte de los retos que representan un endeudamiento "elevado" a pesar de su progresiva reducción y un presupuesto de gasto "estructuralmente rígido".

"Sus sólidas finanzas públicas, el amplio acceso al mercado de capitales, la abundante liquidez y una base económica resistente y de altos ingresos respaldan esta calificación", afirma el informe firmado por Jakob Suwalski, director de calificaciones del sector público y soberano de la agencia.

El documento destaca -en plena batalla por la reforma de la financiación autonómica- la existencia de "un marco institucional altamente integrado, que proporciona a las comunidades bajo el régimen común una estrecha supervisión de las finanzas regionales por parte del Gobierno central". Así como "un mecanismo opcional de apoyo a la liquidez para todo el sistema puesto a disposición por el Gobierno", el conocido como FLA al que el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso se ha negado a recurrir, para financiarse de forma prioritaria en los mercados.

Precisamente este aspecto se tiene en cuenta en el informe al subrayar "un perfil crediticio individual comparativamente sólido, respaldado por unos sólidos presupuestos, un acceso amplio al mercado de capitales y una base económica bien diversificada y de altos ingresos con perspectivas favorables a medio plazo". "La región -añade- ha demostrado una gestión fiscal prudente, manteniendo déficits moderados y un saldo operativo positivo en los últimos años".

A juicio del autor del informe, "Madrid se beneficia de una sólida posición de liquidez y una estructura de deuda favorable, con un bajo riesgo de refinanciación y unos costes de interés estables”. Sin embargo, considera que "su deuda, aún elevada, aunque en una senda descendente gradual" es un factor limitador crediticio. Recuerda que la estrategia de deuda de Madrid para 2025 "establece unas necesidades de financiación iniciales de alrededor de 2.900 millones de euros, incluyendo planes para acceder a los mercados".

Según su análisis, "Madrid goza de una estructura de deuda favorable, con un 58,1 % de su deuda en bonos y un 41,9 % en préstamos, lo que garantiza un buen acceso al mercado y una diversificación adecuada". "Un pilar fundamental de la estrategia para 2025 es la promoción de las finanzas sostenibles, manteniendo la región la capacidad de emitir tanto bonos como préstamos en los mercados públicos y privados", subraya el informe de Scope.

Pero advierte que mantiene "una carga de deuda aún elevada, a pesar de las recientes mejoras en los indicadores de endeudamiento". De hecho, la ratio de la deuda sobre los ingresos operativos de la región se redujo del 149,7 % en 2023 al 135,7 % en 2024, "por debajo de la media nacional de las comunidades autónomas, que se sitúa en torno al 154 %". Apunta que "el crecimiento sostenido de los ingresos y los superávits operativos de la región respaldan esta trayectoria de mejora".

No obstante, alerta también de que "los pagos de intereses aumentaron hasta los 922 millones de euros, lo que elevó la ratio de intereses sobre ingresos al 3,4 %, la más alta desde 2018". Y aunque sus necesidades de financiación de la región aumentaron ligeramente en 2024 (4.390 millones de euros), observa "una mayor capacidad de autofinanciación".

Junto a la deuda, el análisis de Scope estima que se debe tener en cuenta que "la flexibilidad del gasto está limitada estructuralmente, ya que los servicios básicos, como la sanidad y la educación, representan más del 60 % del gasto total". Recuerda que solo la sanidad supera el 35 % del presupuesto, "lo que refleja el envejecimiento de la población, el aumento de los costes médicos y la demanda sostenida de servicios hospitalarios y de atención primaria". Y la educación absorbe aproximadamente el 25%.

Además, subraya que "las inversiones plurianuales en transporte y servicios públicos limitan el margen para ajustes discrecionales a corto plazo". Y si bien el gasto de capital se ha mantenido relativamente estable, "la presión al alza derivada de la expansión demográfica y las necesidades de infraestructura pueden reducir aún más la flexibilidad fiscal con el tiempo", concluye la agencia.