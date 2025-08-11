OLA DE CALOR

Estas son las zonas de la Comunidad de Madrid con mayor riesgo de incendio forestal, según Emergencias

Las altas temperaturas traen consigo un alto índice de incendios en todo el país

Un incendio de vegetación en Aranjuez. / EFE

La temporada de incendios sigue cebándose con la Comunidad de Madrid. Tras el gran incendio originado en Méntrida que afectó a la zona sur de la región el pasado mes, el fuego sigue presente en la región. Este pasado domingo, el servicio de emergencias emitió un aviso por un incendio de vegetación en las inmediaciones de la M-45, que generó una gran columna de humo visible a varios kilómetros de la zona.

Las condiciones meteorológicas adversas, con una gran ola de calor instalada en la capital desde inicios del mes de agosto, son un foco de llamas. Las altas temperaturas, que rozan los cuarenta grados en Madrid y que no dan signos de un posible descenso, provocan que cualquier colilla mal apagada pueda ser origen de un gran incendio.

Zonas en mayor riesgo de incendio de Madrid

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha publicado un mapa en el que se pueden identificar las zonas con mayor riesgo de incendio forestal en la región, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En él podemos comprobar que la zona norte de la comunidad autónoma, al norte de Buitrago de Lozoya, es el rincón más propenso a incendios estos días por su extensa vegetación, presentando un peligro "extremo".

El resto de la Comunidad de Madrid, prácticamente, se encuentra en riesgo "muy alto" de incendios forestales, aunque hay un extremo que se salva de la quema. Hablamos de la zona sureste -- en los alrededores de municipios como Villarejo de Salvanés, Fuentidueña de Tajo o Chinchón -- donde el nivel de peligrosidad es 'solo' alto.

Cabe recordar que, para prevenir la proliferación de incendios, es de vital importancia evitar actividades que puedan generar fuego, como encender fogatas en zonas no autorizadas, y no arrojar colillas de cigarrillos ni basura en áreas naturales. Además, es importante ser precavido con el uso de maquinaria que pueda generar chispas y estacionar vehículos en zonas despejadas de vegetación.

