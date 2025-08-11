Así puedes ver la lluvia de estrellas en Madrid: el mirador secreto dentro de la M-40 para disfrutar de las Perseidas como si estuvieras en la sierra

No es un secreto: la mayoría de los planes de Madrid tienen un coste. Sea lo que sea que decidamos hacer, tarde o temprano terminaremos deslizando la tarjeta por el datáfono. Madrid es una ciudad con infinidad de sitios que visitar, pero pocos de ellos son gratuitos.

Por suerte, se acerca una de las fechas más mágicas del año. En tan solo dos días, la capital albergará en su cielo un espectáculo que los amantes de la astronomía llevan esperando todo el verano.

Las Lágrimas de San Lorenzo harán acto de presencia la noche del 12 de agosto y la madrugada del 13. Para verlas mejor, lo más recomendable es acudir a los pueblos colindantes de Madrid, donde no hay apenas contaminación lumínica y la gente que viene a disfrutar de este fenómeno no se agolpa en un solo lugar.

Sin embargo, si no puedes desplazarte a la sierra y tienes que conformarte con los parques de Madrid, a continuación te detallamos uno de los rincones secretos más fascinantes de la capital. No te encontrarás con masas de gente y podrás disfrutar con tus amigos del espectáculo que tendrá lugar en el cielo.

El lugar secreto de Madrid que nadie conoce para ver las Perseidas

Aunque Madrid no es precisamente un lugar ideal para la observación astronómica, hay un lugar ubicado en el sur de la ciudad que sí lo permite. Hablamos del Parque de La Gavia, cuyo diseño y ubicación permiten una experiencia mucho más inmersiva a la hora de disfrutar del cielo nocturno.

El parque cuenta con paneles explicativos, estructuras orientadas según las coordenadas celestes y hasta un planisferio giratorio que ayuda a identificar las estrellas visibles en cada momento. Todo ello en el corazón de un recinto que suma más de 36 hectáreas de zonas verdes, colinas temáticas, bosques sensoriales y áreas de descanso que lo convierten en un espacio único en el sur de Madrid.

Así que, si quieres disfrutar de un plan alternativo sin coste alguno, no dudes en visitar este parque, sobre todo en la noche del 12 al 13 de agosto. Lo único que necesitarás es una manta, ropa cómoda y algo para picar mientras disfrutas de la impresionante lluvia de estrellas que teñirá el cielo de la ciudad. Y tú, ¿te lo vas a perder?