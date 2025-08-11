La ola de calor no da respiro este lunes en Madrid, pero la AEMET anuncia una pequeña tregua inminente

El tiempo en Madrid ha adoptado una terrorífica normalidad. La ola de calor, que aterrizó en la capital hace ya diez días, sigue sin dar signos de agotamiento. Rozando la espantosa marca de los cuarenta grados centígrados, los termómetros de la región no aminoran su escalada. Este fin de semana, la situación en la calle fue completamente insostenible en la ciudad, obligando a los vecinos a refugiarse en casa o centros comerciales.

Este lunes, la tendencia es la misma. La semana arranca sin novedad, con unos treinta y nueve grados de máxima que se han convertido en el pan de cada día de los madrileños. Las mínimas, que no descienden de los veinticinco grados en la mayor parte de la Comunidad de Madrid, dificultan la conciliación del sueño a miles de personas cada noche en la ribera del Manzanares. La alerta naranja se mantiene activa en todo el territorio desde las 13 de la tarde hasta las 22 de la noche.

Pero, lo peor de todo, es que no parece que la dinámica vaya a cambiar demasiado en las próximas horas o días.

El miércoles, ligero descenso

La única pequeña tregua que dará el calor esta semana tendrá lugar el miércoles, tal y como ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su pronóstico. Esa jornada, las temperaturas máximas bajarán cuatro grados de media en la capital, situándose en torno a los 35. Las mínimas también descenderán hasta los veintidós.

No obstante, este ligero cambio será flor de un día. El mercurio volverá a subir en las siguientes horas, adquiriendo de cara al fin de semana los valores extremos a los que nos tiene acostumbrados este mes de agosto.