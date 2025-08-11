EL TIEMPO EN MADRID
Madrid continua en aviso especial por ola de calor: predicción de la AEMET para este martes
Las autoridades recomiendan extremas las precauciones, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y mantener el cuerpo en unos niveles adecuados de hidratación
Avanza el mes de agosto y las altas temperaturas dominan Madrid. Toda la región se encuentra inmersa en una ola de calor que parece no tener fin. Este lunes, los termómetros alcanzarán los treinta y nueve grados y no bajarán de los veinticinco grados este lunes, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El aviso amarillo por altas temperaturas se mantiene por enésimo día consecutivo en la zona Metropolitana y el Corredor del Henares desde las 13:00 hasta las 21:00 horas.
La AEMET ha emitido un aviso especial por fenómenos adversos para combatir esta ola de calor. Dio comienzo el domingo 3 de agosto y se espera que hasta el miércoles 13 de agosto no cesen las temperaturas extremas que han sacudido la Comunidad de Madrid en los últimos días, poniendo fin así a una nueva ola de calor, la más extensa de lo que llevamos de verano.
La ola de calor podría llegar a su fin a partir del miércoles
La AEMET ha pronosticado temperaturas máximas de treinta y nueve grados para este martes, siguiendo la línea de la jornada anterior. Las mínimas también se mantienen, no bajarán de los veinticinco grados. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prolonga el aviso amarillo por altas temperaturas en la zona Metropolitana y Henares desde las 13:00 hasta las 21:00 horas. Será un día con cielos despejados o poco nubosos y no se atisba riesgo de precipitaciones.
De cara al miércoles 13 el escenario más probable es que predominen los descensos ligeros a moderados de las máximas en la Península. Sin embargo, debido a los valores térmicos tan elevados alcanzados en los días anteriores, todavía se podría cumplir el criterio de ola de calor. Además, el modelo estacional ECMWF de la AEMET anuncia que esta semana entrante será el final de temperaturas por encima de lo normal.
