Esta es la escultura que quiere alzar la localidad de El Molar: busca ser el nuevo icono turístico de España

El Molar se ha convertido en el foco de atención de los últimos días tras expresar su interés en acoger un ambicioso proyecto que busca ser el nuevo símbolo turístico nacional.

Se trata de una escultura con forma de toro bravo de 300 metros de altura, equivalente a la Torre Eiffel, que albergaría en sus pitones un mirador panorámico con vistas a buena parte del centro peninsular. Desde él, aseguran que se podrían divisar la Sierra de Guadarrama, Madrid e incluso Guadalajara.

La gigantesca escultura ocuparía 10 hectáreas e iría acompañada por una zona comercial temática taurina, incluyendo restaurantes y tiendas especializadas.

La propuesta ha sido impulsada por la Academia Española de Tauromaquia. Aún está en fase de estudio, pero el Ayuntamiento del Molar ya ha manifestado su total disposición para ceder los terrenos necesarios en lo que sería una colaboración público-privada.

Desde El Molar insisten en que su enclave, tamaño y entusiasmo los posicionan como el candidato ideal para dar hogar al que podría convertirse en el nuevo ícono turístico de España.