Mbappé y Aitana, los jefes soñados para los niños madrileños

Cuál sería su profesión ideal, el jefe/a soñado… Los niños y niñas madrileños han respondido sobre su visión del mercado laboral. Un termómetro laboral tan efectivo o más que cualquier indicador oficial sobre la situación de nuestro mercado de trabajo. Mbappé y Aitana son las elecciones de los niños de la Comunidad de Madrid como los jefes soñados. Una preferencia que evidencia la influencia del fútbol y la cultura musical en las aspiraciones profesionales juveniles de Madrid.

El futbolista francés Mbappé del Real Madrid destaca en Madrid no solo por su fama internacional, sino también como referente en una región donde el fútbol continúa siendo la profesión soñada por un amplio porcentaje de niños. A nivel nacional, el 30,8% de los niños españoles manifiestan interés por carreras vinculadas al deporte, reflejando una tendencia alineada con las preferencias madrileñas. Mientras que la cantante Aitana triunfa entre las más pequeñas, demostrando que, como dice en su canción, es una superestrella.

En esta edición, la inteligencia artificial generativa y los robots son también protagonistas indiscutibles de la XIX Encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor, con la que el Grupo Adecco, el mayor grupo de talento comprometido con las personas y la sostenibilidad, quiere dar voz un año más a los más jóvenes –más de 1.900 niños y niñas encuestados en toda España de entre 4 y 16 años entre el 1 de mayo y el 1 de julio de 2025– para conocer su opinión sobre la situación de nuestro mercado de trabajo y sobre nuestra actualidad.

Ellas profesoras y futbolistas, ellos futbolistas y policías

En general, existen grandes diferencias entre niños y niñas. Las niñas continúan prefiriendo profesiones relacionadas con la enseñanza y la formación (19,4%), seguidas por la salud (16,1%) y el deporte (11,6%). Los niños optan mayoritariamente por carreras deportivas (30,8%), seguidas por las fuerzas del orden y de la seguridad (16,4%) y las áreas STEM (13,7%), que superan este año las vinculadas a redes sociales.

Si tuviesen que elegir ya quién sería ese jefe ideal con el que trabajar en el futuro, con un 43,5 %, ellos se decantan por líderes que provengan del ámbito deportivo (+8 puntos porcentuales interanuales), seguidos de miembros de su familia (15%), un jefe del ámbito televisivo (9,5%) o un líder de las redes sociales (7,5%).

Ellas, en cambio, prefieren como superior a alguien que provenga del mundo de la música por quien sientan admiración (29,7%), a un familiar (17,7%), a algún deportista (9,5%) o a un colaborador de la televisión, novedad en esta edición (8,9%).

Creciente uso de inteligencia artificial generativa

En España, el 50,8% de los niños y niñas entre 4 y 16 años ya utiliza la inteligencia artificial (IA) generativa, principalmente para tareas escolares y resolver dudas, según la XIX Encuesta Adecco. El 46,8% emplea esta tecnología para deberes, el 33,1% para consultas personales, el 7,8% para traducciones y el 3,9% para montajes fotográficos.

Respecto a la colaboración futura con robots en el ámbito laboral, el 47,4% de las niñas y el 52,1% de los niños se muestran abiertos a esta posibilidad, aunque estos porcentajes han disminuido respecto a la encuesta anterior.

De la encuesta también se desprende que seis de cada diez jóvenes consideran atractivo abrir su propio negocio, con diferencias en sectores preferidos según el género. Asimismo, existe una marcada división entre quienes priorizan mayor salario y quienes prefieren más tiempo libre