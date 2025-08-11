Los madrileños podrán pedir ya hasta 10.000 € para esta reforma obligatoria en su casa: te explicamos cómo

En cinco años, los nuevos requisitos de la Unión Europea obligarán por ley a los hogares a integrar mejoras para su eficiencia energética y accesibilidad. La Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (EPBD) establece un calendario de renovación obligatoria para los edificios existentes con el fin de reducir las emisiones.

En este sentido, la clasificación energética de los edificios es clave. Se mide en una escala de la A (más eficiente) a la G (menos eficiente), y la normativa establece que los edificios con calificación energética E, F y G deberán ser renovados progresivamente para alcanzar una clasificación mínima de E para 2030 y de D para 2033.

Las reformas para lograr estos objetivos pueden incluir aislamiento de paredes, techos y ventanas, la instalación de sistemas de calefacción más eficientes o incluso la incorporación de energías renovables como paneles solares. Los costes de la remodelación, por tanto, pueden llegar a ser bastante altos para los propietarios. No obstante, si vives en Madrid, los trabajos podrían salirte bastante más baratos.

El Plan Rehabilita 2025 concede subvenciones para las obras de eficiencia energética

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha el Plan Rehabilita 2025, que concede subvenciones de hasta 10.000 euros capaces de sufragar entre el 40% y el 90% de los gastos anteriormente mencionados.

La ayuda económica está dirigida a inmuebles con calificación energética F o G —las más bajas— o a edificios protegidos por su valor histórico o arquitectónico. Los trabajos aptos para subvención son, entre otros, el aislamiento térmico de fachadas, la instalación de ascensores y rampas, la sustitución de sistemas de calefacción obsoletos, la incorporación de energías limpias como placas solares o puntos de recarga para vehículos eléctricos o la eliminación de amianto.

Cómo pedir la ayuda

Los propietarios y comunidades interesados en recibir la subvención pueden presentar su solicitud en dos plazos distintos: el primero fue hasta el pasado 4 de agosto de 2025, y el segundo, se extiende hasta el periodo entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre de 2025. El trámite puede realizarse presencialmente en las oficinas municipales o mediante sede electrónica.

Es imprescindible aportar el Informe de Evaluación del Edificio (IEE), una memoria técnica detallando las obras, el presupuesto desglosado y la licencia de obras correspondiente.