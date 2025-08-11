Una disputa familiar en La Latina se salda con siete detenidos y tres personas heridas

Una pelea familiar registrada este lunes en el barrio madrileño de La Latina terminó con un amplio operativo policial, siete personas detenidas y tres heridos por arma blanca. El suceso tuvo lugar en torno a las 13:25 horas en un domicilio de la calle Magín Calvo, donde varias personas se atrincheraron tras una fuerte discusión familiar, lo que obligó a una intervención de gran escala por parte de las fuerzas de seguridad.

Ante la gravedad de la situación, la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo en el que participaron unidades especializadas como el GEO, la Unidad de Intervención Policial, la Unidad de Prevención y Reacción, el Grupo de Atención al Ciudadano, la Policía Científica, el Equipo Negociador y medios aéreos con drones y helicóptero. El objetivo fue asegurar la zona y garantizar una resolución pacífica del conflicto.

Gracias a la mediación del Equipo Negociador y la intervención táctica del GEO, se logró una entrega controlada de los siete implicados, todos miembros de la misma familia. Al mismo tiempo, sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron a tres personas heridas: un joven de 26 años y un hombre de 56, ambos con heridas leves en las manos que no requirieron traslado hospitalario. Más grave resultó una mujer de 78 años, que fue trasladada al hospital con un corte en el brazo y pronóstico reservado.

Los detenidos están acusados de tentativa de homicidio y riña tumultuaria, y ya han pasado a disposición de la Brigada Provincial de Policía Judicial, que se encargará de continuar con la investigación para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. Las autoridades aún no han revelado qué motivó la disputa que derivó en esta intervención sin precedentes en el distrito.