El autobús 'Drogas o tú' estará en las fiestas patronales de Pinto para prevenir adicciones entre los jóvenes

El Ayuntamiento de Pinto y la Comunidad de Madrid colaboran en la prevención de las adicciones, especialmente, entre los jóvenes con el autobús 'Drogas o tú', que ofrece información a adolescentes, jóvenes, padres y educadores sobre la prevención de drogodependencias y otras adicciones en una unidad móvil ubicada en el Recinto Ferial.

"Estamos comprometidos en la prevención contra las conductas adictivas, por eso en las Fiestas, además de las pulseras contra la sumisión química, contamos con una unidad móvil para seguir concienciando a los jóvenes", ha expresado la Concejal de Educación, Verónica Castellano, según recoge el Ayuntamiento en un comunicado.

Durante este pasado fin de semana, el autobús ha estado operativo y seguirá los días 11, 12, 13 y 14 de agosto, en horario de 19 horas hasta medianoche.

En este autobús, además de información, también se les ofrece la posibilidad de ver, en un futuro virtual, cómo cambiará su grupo de amigos si alguno de ellos consume drogas reflexionando sobre las consecuencias sociales, de salud o legales de la adicción a distintas drogas.

La edil ha hecho hincapié en la importancia de la prevención y ha llamado a los vecinos de Pinto a acudir a este servicio, que se suma a las iniciativas del Ayuntamiento, como la entrega este año, por primera vez, de pulseras que detectan si se ha echado droga en la bebida para prevenir la sumisión química.