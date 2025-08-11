COMUNIDAD DE MADRID

La Escuela de Cinematografía y del Audiovisual, entre las 15 mejores del mundo

La tasa de empleabilidad entre sus titulados supera el 70%

Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid

Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid / COMUNIDAD DE MADRID

Javier Niño González

Madrid

La Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de Madrid (ECAM) ha vuelto a ser reconocida entre las mejores escuelas de cine del mundo, según el prestigioso ranking anual de la revista estadounidense The Hollywood Reporter. Este es el séptimo año consecutivo que la ECAM figura en esta selecta lista de los 15 mejores centros especializados del mundo en formación en este sector.

Este reconocimiento se basa en la opinión de educadores, profesionales del cine, estudiantes y expertos del sector, quienes han valorado la calidad del modelo educativo de la ECAM, su innovación en la enseñanza y sus modernas instalaciones. Con más de 30 años de experiencia, la escuela ha formado a más de 4.500 profesionales, muchos de los cuales son hoy referentes en la industria cinematográfica.

La ECAM, ubicada en la Ciudad de la Imagen de Pozuelo de Alarcón, destaca por su formación orientada al empleo. Con una tasa de empleabilidad superior al 70% entre sus titulados, la escuela ofrece un método de enseñanza práctico, con más de 200 rodajes anuales realizados en colaboración con profesionales en activo.

Además, la oferta formativa de la ECAM se mantiene a la vanguardia, con diplomaturas, posgrados y nuevos másteres como Entertainment Marketing y Restauración y Preservación Fílmica. La escuela también apoya la industria del cine independiente a través de iniciativas como FINDE, un nuevo evento diseñado para conectar al sector del cine independiente con la inversión privada.

