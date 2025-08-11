Madrid arde bajo una ola de calor sin precedentes: el termómetro toca techo y no da tregua

Madrid atraviesa estos días un episodio de calor insólito, incluso para los estándares veraniegos de la capital. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado este martes el aviso naranja en toda la Comunidad por temperaturas extremas que rozarán los 40 °C en gran parte del territorio. Solo la Sierra madrileña se libra del nivel más alto, aunque tampoco por mucho: allí los termómetros alcanzarán los 36 °C y el aviso será de nivel amarillo.

El fenómeno no es aislado. A nivel nacional, 46 provincias se encuentran en alerta por diversas inclemencias climáticas, principalmente por el calor. En Sevilla, el termómetro podría alcanzar los 44 °C, lo que ha llevado a activar el aviso rojo, el máximo en la escala de riesgos meteorológicos. Madrid, de momento, se mantiene en nivel naranja, pero el impacto ya se deja sentir en las calles.

Un lunes que rompió récords locales

Los datos registrados durante la jornada del lunes dibujan un mapa térmico tan alarmante como revelador. La estación de Arganda del Rey marcó 40,9°C a las 18:50 horas, la temperatura más alta registrada en toda la región. Muy cerca le siguieron Alcalá de Henares, con 40,7°C a las 17:30; y Villanueva de la Cañada, donde se alcanzaron 40,6°C a las 16:40.

En Aranjuez, la jornada comenzó con 38,8°C como máxima provisional, pero acabó superando los 40,2°C en torno a las 16:40. En Pozuelo de Alarcón, el mercurio también llegó a los 40,2°C. En pleno centro de la capital, el parque de El Retiro registró 39 °C a media tarde, una cifra lo suficientemente elevada como para activar protocolos especiales. Como consecuencia, El Retiro y otros ocho parques de la ciudad mantuvieron zonas balizadas como medida de precaución ante el riesgo de caída de ramas u otros accidentes relacionados con el calor extremo. Esta medida, cada vez más frecuente en los episodios de altas temperaturas, busca proteger tanto a los visitantes como al propio arbolado de estos espacios verdes.

En la zona del aeropuerto, la máxima del lunes se quedó en torno a los 36°C, siendo una de las más moderadas dentro del área metropolitana. Por la noche, el alivio fue escaso y muy localizado. Las mínimas más frescas se registraron en la Sierra, como en Rascafría (11,3°C) o el Puerto de Navacerrada (14,6°C), contrastando con los 19°C de mínima en Alcalá de Henares o los 16,2°C del Puerto del Alto del León.

Una ciudad en ebullición

Desde las 13:00 hasta las 21:00 horas, Madrid permanecerá este martes en alerta por temperaturas extremas que afectan tanto al área metropolitana como a las comarcas del Henares, el Sur, Vegas y el Oeste. Esta franja horaria es ya, en la práctica, una invitación a refugiarse bajo techo. El asfalto parece derretirse, los parques quedan vacíos y hasta los más acérrimos defensores del terraceo han optado por suspender su ritual hasta que caiga el sol.

Aunque la Aemet prevé un pequeño alivio térmico para el miércoles, no es momento de confiarse. El jueves las temperaturas volverán a escalar, lo que sugiere que esta ola de calor aún tiene cuerda para rato. Las noches tropicales, en las que no se baja de los 20 °C (y a menudo ni de los 25 °C), se han convertido en la norma, especialmente en las grandes urbes como Madrid. La falta de alivio nocturno dificulta el descanso y eleva el riesgo para las personas mayores, enfermos crónicos y población vulnerable.

Propagación de incendios forestales

Más allá de la incomodidad, el calor extremo tiene implicaciones serias: aumenta el riesgo de incendios forestales, sobrecarga los sistemas sanitarios y pone a prueba las infraestructuras eléctricas y de transporte. Estos días, varias líneas de trenes han registrado retrasos por incidencias relacionadas con el calor. Las autoridades sanitarias, por su parte, insisten en los consejos ya conocidos pero no por ello menos urgentes: evitar salir en las horas centrales del día, hidratarse constantemente y prestar especial atención a los colectivos más vulnerables.

Ola de calor. / ZOWY VOETEN

El Ayuntamiento de Madrid mantiene activados los protocolos de emergencia por altas temperaturas, con especial atención a personas sin hogar. En paralelo, se han reforzado los servicios en centros de salud y se han intensificado las campañas de concienciación ciudadana.

La previsión a corto plazo augura pocos cambios. Salvo el respiro puntual del miércoles, se espera que el calor siga dominando el panorama. Las máximas seguirán rondando o superando los 40 °C en muchas zonas del interior peninsular, y las mínimas no permitirán recuperar el aliento. Solo Canarias verá una ligera tregua, con un descenso de temperaturas y una disminución de la calima.