Abierta la convocatoria para el I Certamen de Danza de Tetuán que repartirá 8.600 euros

La Junta Municipal de Tetuán abre la convocatoria del I Certamen de Danza de Tetuán, concurso de coreografías de temática libre en las modalidades de danza contemporánea y danza española o flamenco, que repartirá 8.600 euros en premios entre los ganadores y semifinalistas de las distintas categorías.

Como requisitos para participar, los coreógrafos e intérpretes deben ser residentes en España e inscribirse con coreografías para un solo bailarín, dúo o grupo, con un máximo de ocho bailarines por coreografía y un máximo de 10 efectos de iluminación, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En caso de utilizar música en directo, el máximo de músicos en escena será de tres intérpretes. Las obras podrán ser inéditas o ya estrenadas, pero en este último caso no deben ser anteriores a 2023. El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el 12 de septiembre, pudiendo realizarse hasta esa fecha de manera presencial o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Además, es necesario enviar el siguiente material por correo electrónico a cultutetuan@madrid.es: número de registro de la solicitud presentada, título de la coreografía, autoría, bailarines participantes, duración (no puede sobrepasar los 15 minutos), músicas a utilizar, músicos que participarán, una breve sinopsis, e información adicional como página web o enlaces a plataformas digitales de la propuesta coreográfica (como Vimeo o YouTube).

Si el vídeo fuese privado, se indicará una clave de acceso, y también se debe precisar el nombre de una persona de contacto con su email, dirección postal y número de teléfono. También se adjuntará el currículum del autor de la coreografía.

Gala final el 4 de octubre

La semifinal y la final del certamen tendrán lugar los días 3 y 4 de octubre, respectivamente, en el Centro Cultural Eduardo Úrculo. El fallo del jurado se emitirá el día de la final, otorgando los premios a los ganadores de las categorías de mejor coreografía y mejor bailarín en cada modalidad, así como a las ocho compañías que lleguen a la semifinal.

El I Certamen de Danza de Tetuán tiene como objetivo promocionar e incentivar la creación artística, la investigación y la innovación en el ámbito de la danza, además de crear una plataforma de exhibición y promoción. Este nuevo concurso recoge el testigo del certamen coreográfico creado por Teresa Nieto y Daniel Doña, que se celebró en el distrito durante diez ediciones.