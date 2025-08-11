Las jubilaciones aumentan en Madrid a mayor ritmo que la media nacional en el primer semestre del año

Madrid ha terminado el primer semestre del año con 868.329 personas que perciben pensiones de jubilación, lo que representa un incremento del 0,9 % sobre el cierre del año 2024. Esa tasa de crecimiento es casi el doble que la media española, con un incremento del 0,52 % hasta llegar a 6.592.504 prestaciones, según el balance hecho público por la Seguridad Social. Acorde con su población total, la región es la tercera comunidad autónoma en número de jubilados con prestación, por detrás de Cataluña y Andalucía.

En lo que respecta a la cuantía media, la pensión de jubilación en Madrid alcanza los 1.729,02 euros, frente a los 1.506,46 de España. Un incremento del 3,52 % y del 3,82, respectivamente. Aquí las pensiones madrileñas vuelvan a ser las terceras más elevadas del país, pero por detrás en esta ocasión de las del País Vasco y Asturias. En concreto, la prestación más elevada se abona en Vizcaya, con un importe medio de 1.867,66 euros. La más baja, por el contrario, corresponde a los 1.082,04 euros de media al mes de Orense.

Si se suman el resto de prestaciones -incapacidad permanente, viudedad, orfandad y de favor familiar- en Madrid se abonaban a 30 de junio un total de 1.277.218 pensiones, con un importe medio de 1.520,06 euros frente a los 1.311,93 de media española. Solo las de favor familiar -destinadas a compensar a familiares convivientes que dependían de una persona que ha fallecido- experimentaron una ligerísima reducción de 6 beneficiarios, y alcanzaron una cuantía media de 890,84 euros. Las pensiones de viudedad llegaron a los 1.063,59 euros de media, las de incapacidad permanente a los 1.307,18 y las de orfandad a los 563,03.

Del total de pensiones que se abonaron en junio en Madrid, el 67,98 % fueron de jubilación. Les siguieron las 273.870 de viudedad (21,44 % del total), las 96.610 por incapacidad permanente (7,56 %), las 35.682 de orfandad (2,79 %) y las 2.727 de favor familiar (0,21 %).

En su conjunto, España suma al día casi 220 personas a la nómina de jubilados que ya alcanza una edad por encima de los 75 años de media. Solo Galicia ha perdido jubilados en el primer semestre del año. Esto supone, comparándolos con las estadísticas de años anteriores del propio Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), 34.431 jubilados más en los últimos seis meses; 528.857 más en los últimos cinco años, un 8,9 %; y 1.862.896 más en los últimos 20 años, un 40,4 %. Unas subidas mucho mayores, hasta cuatro veces superiores en el último semestre, que las del conjunto de la población, que han sido de aproximadamente el 0,15 % desde el 1 de enero, del 3,8 % en cinco años y del 12,5 % en 20 años, informa Efe.