Doce horas, 30 profesionales y un cateterismo linfático pediátrico: el Marañón logra un nuevo hito de la sanidad pública madrileña

Por primera vez en España, profesionales de un hospital han realizado un cateterismo linfático en una paciente pediátrica con una cardiopatía congénita. Ha sido Gregorio Marañón, centro público de la Comunidad de Madrid, que, con 12 horas de trabajo y 30 profesionales involucrados, lograron tratar a la pequeña de seis años, convirtiéndose en un referente nacional en el abordaje integral de esta anomalía.

La paciente nació con una malformación genética en su corazón al contar con un único ventrículo funcional. El hospital explica que, para paliar esta situación, a los pequeños se les realiza una cirugía de Fontan. En ella, el cirujano cardiaco debe redirigir la circulación sanguínea para que les llegue adecuadamente a los pulmones y al resto del cuerpo. Sin embargo, puede generar aumento en la presión de las venas donde drena la circulación linfática, lo que provoca, en algunos casos, la pérdida de linfa hacia los pulmones o la cavidad abdominal y pérdida de proteínas a través del intestino.

En concreto, esta niña sufría una acumulación anómala de linfa en los pulmones, conocido como quilotórax. La condición le causaba una pérdida significativa de este líquido rico en grasas, proteínas y linfocitos esenciales para la defensa inmunológica, lo que, a su vez, le generaba malnutrición y aumentaba su vulnerabilidad a padecer infecciones. También, presentaba bronquitis plástica, una complicación adicional que le dificultaba la respiración. Normalmente, si el problema no se resuelve, los pacientes acaban necesitando un trasplante cardiaco, así que buscaron una alternativa quirúrgica.

Dos técnicas pioneras

El procedimiento, prosiguen, se ha basado en un cateterismo linfático intervencionista, que permite acceder al sistema linfático central mediante guía radiológica. Pero, para llegar a él, deben realizar un proceso en tres fases: una inicial, en la que se accedió al sistema linfático a través de una punción con aguja de los ganglios. Otra segunda, en la que, "de manera excepcional y por primera vez en el Marañón, se llevó a cabo una linfangiografía dinámica con resonancia magnética, una técnica muy avanzada que permite visualizar el flujo de la linfa en tiempo real y que permitió a los radiólogos pediátricos obtener imágenes detalladas de la circulación linfática en movimiento para identificar el origen de la lesión". Y una tercera en la que se ciñó estrictamente al procedimiento de cateterismo linfático.

Fueron 12 horas de trabajo de alta complejidad para localizar el punto exacto de la filtración, realizar la embolización y lograr su cierre definitivo. Se logró con un equipo multidisciplinar formado por más de 30 profesionales sanitarios que tuvieron la asesoría directa de Sanjay Sinha, cardiólogo pediatra intervencionista estadounidense y director del programa de Intervencionismo Linfático en Cardiopatías Congénitas del UCLA Mattel Children´s Hospital de Los Ángeles (EEUU). Este, en un vídeo difundido por el centro, alabó cómo cada miembro del equipo quiso colaborar conjuntamente.

La paciente fue trasladada a la UCI Pediátrica en buen estado y sin complicaciones. Ahora se está recuperando en planta.

Un punto de inflexión

Para el hospital, haber realizado este cateterismo linfático "marca un punto de inflexión en la capacidad del sistema sanitario español para tratar complicaciones linfáticas derivadas de cardiopatías congénitas". Por el momento, el equipo médico del Marañón, centro nacional de referencia para estas anomalías, va a incorporar este procedimiento a su oferta asistencial para evitar que las familias tengan que desplazarse a otros centros en el extranjero.

"Estamos ultimando los protocolos y coordinando los equipos para ofrecer este procedimiento a los niños con este tipo de problemas que condicionan tanto su calidad de vida", ha señalado José Luis Zunzunegui, jefe de Sección de Cardiología Infantil Intervencionista.

Asimismo, "gracias a estas técnicas se pondrán diagnosticar estos problemas incluso antes de la cirugía cardiaca. Esto ayuda a identificar el riesgo de cada paciente y anticipar posibles complicaciones. Además, el cirujano cardiaco puede adaptar el abordaje para no alterar la circulación linfática. Así, se mejora la planificación y el resultado quirúrgico", ha concluido Manuela Camino, jefa de la Sección de Trasplante Cardiaco Infantil del Hospital Gregorio Marañón.