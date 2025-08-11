OCIO
Las fiestas de San Lorenzo continúan en Lavapiés: programación de hoy, lunes 11 de agosto
El inicio de la semana en la capital sigue marcado por las fiestas de agosto
Madrid
San Lorenzo cogió el testigo el pasado sábado de San Cayetano en las fiestas de agosto en Madrid. Tras unos primeros días intensos de verbena en la Plaza del General Vara del Rey y la calle Ribera de Curtidores, la actividad se traslada estos días, principalmente, al barrio de Lavapiés, donde el chotis, los conciertos y la cerveza siguen recorriendo unas abarrotadas calles.
Este lunes se celebra el penúltimo día de celebración de este santo. Si quieres arrancar la nueva semana con energía a través del baile, la gastronomía y la cultura, atento a lo que se viene en la jornada de hoy en la capital.
Programación de San Lorenzo en Madrid: lunes 11 de agosto
Plaza Virgen de la Paloma
- De 21 a 22.30 h. VI Edición Concurso de Chotis Virgen de la Paloma. Organiza: Parroquia Virgen de la Paloma.
Plaza Arturo Barea
- 19.30 h. Actuación familiar SHOW DE BAILE.
- 20.30 h. Actuación castiza MANTÓN DE ZARZUELA.
- 21.30 h. DJ TAMA.
- 23 h. Actuación estelar de LA CUARTA CUERDA.
- 00 h. DJ TAMA.
C/ Argumosa
- 11 y 12 de agosto, de 11.30 a 13.30 h: Talleres infantiles de marionetas y de figuras realizadas con pasta de sal. Organiza: Asociación Distrito 12.
C/ Doctor Fourquet, 24
- De 19.30 a 21 h. Juegos Populares para todas las edades y lectura de cómic. Organiza: Asociación Esta es una Plaza.
Otros espacios
- De 18 a 19 h. Haz tu recetario a todo color (actividad gratuita). Lugar: C/ Embajadores, 41, local 47. Premios y bases a consultar con la entidad organizadora en el correo contacto@cocinaconversa.com Organiza: Asociación Distrito 12 y Escuela de Cocina Conversa.
- De 20.30 a 23 h. Micro abierto de música y poesía. Lugar: C/ Calvario, 16. Organiza: Asociación Distrito 12.
