Las fiestas de San Lorenzo continúan en Lavapiés: programación de hoy, lunes 11 de agosto

San Lorenzo cogió el testigo el pasado sábado de San Cayetano en las fiestas de agosto en Madrid. Tras unos primeros días intensos de verbena en la Plaza del General Vara del Rey y la calle Ribera de Curtidores, la actividad se traslada estos días, principalmente, al barrio de Lavapiés, donde el chotis, los conciertos y la cerveza siguen recorriendo unas abarrotadas calles.

Este lunes se celebra el penúltimo día de celebración de este santo. Si quieres arrancar la nueva semana con energía a través del baile, la gastronomía y la cultura, atento a lo que se viene en la jornada de hoy en la capital.

Programación de San Lorenzo en Madrid: lunes 11 de agosto

Plaza Virgen de la Paloma

De 21 a 22.30 h. VI Edición Concurso de Chotis Virgen de la Paloma. Organiza: Parroquia Virgen de la Paloma.

Plaza Arturo Barea

19.30 h. Actuación familiar SHOW DE BAILE.

20.30 h. Actuación castiza MANTÓN DE ZARZUELA.

21.30 h. DJ TAMA.

23 h. Actuación estelar de LA CUARTA CUERDA.

00 h. DJ TAMA.

C/ Argumosa

11 y 12 de agosto, de 11.30 a 13.30 h: Talleres infantiles de marionetas y de figuras realizadas con pasta de sal. Organiza: Asociación Distrito 12.

C/ Doctor Fourquet, 24

De 19.30 a 21 h. Juegos Populares para todas las edades y lectura de cómic. Organiza: Asociación Esta es una Plaza.

Otros espacios