Lágrimas de San Lorenzo 2025: estos son los mejores lugares de Madrid para ver la lluvia de estrellas

Si eres una de esas personas que no puede perderse un fenómeno astronómico, tenemos buenas noticias para ti. Los amantes de las lluvias de estrellas tienen una cita este verano que no se pueden perder. La actividad de las Perseidas vuelve a iluminar los cielos nocturnos, siendo su máximo apogeo este miércoles 13 de agosto.

Las conocidas como Lágrimas de San Lorenzo tendrán su momento álgido durante la noche del 12 de agosto y hasta el amanecer del 13 y, para disfrutar de la experiencia es fundamental alejarse de las masas de gente, las luces artificiales y la contaminación lumínica que caracteriza a la capital.

Lamentablemente, este fenómeno coincide con las vacaciones de gran parte de la población, pero, si eres uno de los afortunados que se encuentra en Madrid y se puede desplazar a los rincones que te detallamos a continuación, te aseguramos que vivirás una lluvia de estrellas sin igual.

¿Cuáles son los mejores lugares para ver la lluvia de estrellas en Madrid?

Lo mejor para disfrutar de este evento es alejarte de la capital y visitar emplazamientos como La Pedriza, Buitrago de Lozoya o el Embalse de El Atazar, sin embargo, si no tienes tiempo para acudir a ellos, siempre puedes optar por los parques de Madrid.

En Enrique Tierno Galván, el Cerro del Tío Pío, Casa de Campo, el Parque Juan Carlos I o el Planetario de Madrid podrás observar este fenómeno de igual o mejor manera que desde pequeños pueblos colindantes con Madrid.

No olvides avisar a tus amigos y disfrutar de la cita más esperada del verano con ellos. Si decides desplazarte fuera de la ciudad, recuerda tener una ruta planificada o acudir a lugares donde haya gente para no perderte por la noche y, si decides acudir a un parque de la capital, aléjate de farolas, luces y cualquier posible fuente de contaminación lumínica. Y tú, ¿te vas a perder las Perseidas este año?