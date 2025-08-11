En Directo

FUEGO EN MADRID

Incendio de Tres Cantos (Madrid), en directo: las llamas obligan a desalojar dos urbanizaciones mientras el fuego sigue avanzando y amenaza las viviendas

Incendio en Tres Cantos (Madrid).

Daniel Gómez Alonso

Andrea San Martín

Un incendio forestal declarado en la tarde de este lunes en la zona este del Nuevo Tres Cantos ha provocado la activación de la situación operativa 2 del Plan INFOMA, debido a su rápida propagación hacia zonas residenciales. Las llamas, avivadas por fuertes rachas de viento, avanzan en dirección sur-sureste desde las 19:45 horas, momento en el que se detectó el foco inicial del fuego.

El incendio continúa activo y los equipos de emergencia trabajan para estabilizarlo lo antes posible, ante un escenario complicado por las condiciones meteorológicas y la cercanía del fuego a zonas habitadas. Según ha informado el servicio de emergencias SUMMA 112, un varón ha sido atendido con quemaduras en el 98% de su cuerpo. Tras recibir asistencia médica en el lugar, fue trasladado de urgencia en helicóptero de la Guardia Civil al Hospital público La Paz, en Madrid

