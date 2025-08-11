Incendio de Tres Cantos (Madrid), en directo: las llamas obligan a desalojar dos urbanizaciones mientras el fuego sigue avanzando y amenaza las viviendas

Un incendio forestal declarado en la tarde de este lunes en la zona este del Nuevo Tres Cantos ha provocado la activación de la situación operativa 2 del Plan INFOMA, debido a su rápida propagación hacia zonas residenciales. Las llamas, avivadas por fuertes rachas de viento, avanzan en dirección sur-sureste desde las 19:45 horas, momento en el que se detectó el foco inicial del fuego.

El incendio continúa activo y los equipos de emergencia trabajan para estabilizarlo lo antes posible, ante un escenario complicado por las condiciones meteorológicas y la cercanía del fuego a zonas habitadas. Según ha informado el servicio de emergencias SUMMA 112, un varón ha sido atendido con quemaduras en el 98% de su cuerpo. Tras recibir asistencia médica en el lugar, fue trasladado de urgencia en helicóptero de la Guardia Civil al Hospital público La Paz, en Madrid

Un vecino grabó cómo creció el incendio de Tres Cantos David García, un vecino de la localidad de Cobeña, grabó con su cámara como las llamas fueron creciendo y lo compartió en su cuenta de Twitter.

Labores de extinción En las labores de extinción trabajan tanto efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, con 23 dotaciones más unidades de jefatura, como del Ayuntamiento de la capital, que han desplazado once dotaciones. Los medios aéreos, con tres helicópteros movilizados en un primer momento, se han retirado a primera hora de la noche por falta de luz, según han informado fuentes del Gobierno regional. El puesto de mando de la intervención, desde donde se coordinan todas las labores, se ha instalado en el recinto ferial de Tres Cantos. Igualmente, se han desplegado servicios sanitarios en preventivo. Desde los servicios de emergencias se ha pedido a los vecinos de localidades cercanas que cierren puertas y ventanas ante la densa humareda y los posibles cambios de viento.

Once dotaciones de los Bomberos de la ciudad de Madrid se incorporan a las labores de extinción Once dotaciones de los Bomberos de la ciudad de Madrid se han sumado a los trabajos de extinción del incendio de Tres Cantos. Acuden en apoyo de los equipos de Bomberos de la CAM que ya están desplegados en la zona.

Las recomendaciones del SAMUR a los ciudadanos cercanos al incendio Ante la densa humareda del incendio forestal de Tres Cantos y los posibles cambios de viento, Emergencias Madrid y Samur-Protección Civil recomiendan a los vecinos de las localidades cercanas al fuego (como Madrid) que cierren puertas y ventanas de sus viviendas para protegerse del humo. También el uso de mascarillas y evitar, en la medida de lo posible, las estancias en el exterior.