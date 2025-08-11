Las diez recomendaciones del Ayuntamiento de Madrid para combatir la ola de calor: apúntalas y protégete

Agosto se ceba con Madrid. Tras un mes de julio bastante agradable para tratarse de verano, una ola de calor permanente se instaló hace días en la capital con la llegada del nuevo mes. Los cuarenta grados ya son la tónica habitual en la hora punta de la jornada, y los termómetros no terminan de descender lo suficiente durante la noche para poder conciliar el sueño sin ayuda de ventiladores o aire acondicionado.

Esta situación puede resultar hasta peligrosa para la salud, tal y como ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que mantiene el aviso naranja en toda la Comunidad de Madrid. La única pequeña tregua que dará el calor esta semana tendrá lugar el miércoles. Esa jornada, las temperaturas máximas bajarán cuatro grados de media en la capital, situándose en torno a los 35. Las mínimas también descenderán hasta los veintidós.

Consejos del Ayuntamiento para frenar el calor

El Ayuntamiento de Madrid ha publicado una serie de recomendaciones que deberían ayudarnos a reducir los efectos adversos de esta incesante ola de calor. Si las altas temperaturas te están afectando más de la cuenta, atento a esta lista de consejos para sobrellevar el día a día: