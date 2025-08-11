CLIMATOLOGÍA

El clima preocupa: un tercio de los madrileños valora mudarse por los fenómenos meteorológicos extremos

La Comunidad de Madrid es la cuarta región española con mayor intención de cambio de vivienda motivada por el clima, según un estudio de Fotocasa research

Paseos por el Retiro en Madrid.

Paseos por el Retiro en Madrid. / AITOR MARTIN

Marina Armas

Marina Armas

Madrid

El 31% de los residentes en la Comunidad de Madrid ha cambiado o se ha planteado cambiar de vivienda debido a fenómenos meteorológicos extremos, según el estudio Preferencias habitacionales de los españoles según el clima, elaborado por Fotocasa Research. De este porcentaje, un 18% se lo ha planteado en algún momento, un 9% está en búsqueda activa de nueva vivienda y un 4% ya ha efectuado el cambio.

Madrid es la cuarta región con mayor intención de mudanza motivada por el clima, por detrás de la Comunidad Valenciana (42%), Andalucía (37%) y Cataluña (36%).

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, señala que "el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos empieza a reflejarse de forma clara en las decisiones residenciales. El clima es ya un factor a tener en cuenta, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones, olas de calor o lluvias torrenciales".

El impacto de los fenómenos meteorológicos extremos empieza a reflejarse de forma clara en las decisiones residenciales de los ciudadanos en todo el territorio nacional. Para el 35% de los españoles, el clima está influyendo de alguna manera en su relación con la vivienda y estos porcentajes se incrementan en zonas concretas como la Comunidad Valenciana o Andalucía, zonas recientemente castigadas por lluvias, inundaciones o las altas temperaturas. Aunque es una tendencia aún muy reciente está claro que el clima es otro factor a tener en cuenta a la hora de buscar una zona en la que vivir. Especialmente en zonas vulnerables a inundaciones, olas de calor o lluvias torrenciales, observamos cómo la población empieza a buscar mayor seguridad y estabilidad ante eventos climáticos cada vez más frecuentes y extremos.

Jóvenes, los más dispuestos a cambiar de residencia por el clima

El informe apunta que los jóvenes son el grupo más proclive a cambiar de residencia por motivos climáticos. Uno de cada cinco españoles que ya se ha mudado por este motivo tiene menos de 34 años, y un 20 % de quienes buscan vivienda por esta causa es menor de 24.

En contraste, tres de cada cuatro mayores de 55 años afirman que el aumento de eventos extremos no condiciona su situación residencial actual.

TEMAS

