SUCESO EN MADRID
19 dotaciones de bomberos extinguen el incendio en una nave industrial en Getafe
No se han registrado heridos pero el Gran Hotel Los Ángeles ha sido desalojado
Hasta 19 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido un incendio declarado en la madrugada de este lunes en una nave industrial de la ciudad madrileña de Getafe. Una vez controlado, los bomberos se encuentran perimetrando y enfriando la zona.
Según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, se trata de una nave industrial de grúas y maquinaria pesada ubicada en el Camino del Canalizo, cerca de la A-4, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. El fuego se abría ocasionado sobre las cinco de la madrugada.
El Summa112 ha sido movilizado como preventivo. La nave ha ardido prácticamente en su totalidad pero ninguna persona ha resultado herida.
Se han desalojado de forma preventiva las zonas más cercanas al incendio por la proximidad al fuego y por el abundante humo que este estaba generando, evitando así que afectara a un complejo hotelero cercano. El Gran Hotel Los Ángeles, que se sitúa en la parte posterior de la nave, ha tenido que ser desalojado como prevención. Alrededor de 100 personas que se encontraban alojadas en él han sido evacuadas y solo parte de ellas han podido regresar a estas horas.
Junto a los servicios de extinción regionales, incluido el equipo de drones, participa la Policía Local de la localidad getafense, para el control de accesos y el tráfico en la zona del incendio.
Este sería el tercer incendio que se ha producido en Getafe a lo largo de la última semana, después de que el pasado lunes se incendiara un tráiler de mercancías peligrosas junto a otra nave industrial; y el jueves pasado ardiera otra nave de paquetería en el Polígono de Los Ángeles.
- Transportes licita más de 2.000 millones en obras del Corredor Atlántico que une Madrid con el noroeste y el norte
- La Comunidad de Madrid supera por primera vez los 200.000 usuarios del sistema de dependencia
- Ni Pérez-Reverte ni La Vecina Rubia: la novela italiana que arrasa en las bibliotecas de Madrid ha vendido 650.000 ejemplares
- Este pueblo de Toledo sigue usando un nombre franquista y aún no lo ha cambiado
- Sardinas en vinagre: el plato fresco y sencillo que propone el chef del mar Ángel León para este verano
- Madrid amanece este sábado con dos heridos graves tras el choque de una furgoneta en Arturo Soria
- Uno de cada dos turistas de la capital afirma haber sentido 'madrileñofobia': 'Piensan que la mitad somos clase alta
- Este es el pueblo medieval de Castilla-La Mancha conocido como 'Toledillo': está a solo una hora de Madrid