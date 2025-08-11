19 dotaciones de bomberos extinguen el incendio en una nave industrial en Getafe

Hasta 19 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido un incendio declarado en la madrugada de este lunes en una nave industrial de la ciudad madrileña de Getafe. Una vez controlado, los bomberos se encuentran perimetrando y enfriando la zona.

Según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, se trata de una nave industrial de grúas y maquinaria pesada ubicada en el Camino del Canalizo, cerca de la A-4, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. El fuego se abría ocasionado sobre las cinco de la madrugada.

El Summa112 ha sido movilizado como preventivo. La nave ha ardido prácticamente en su totalidad pero ninguna persona ha resultado herida.

Se han desalojado de forma preventiva las zonas más cercanas al incendio por la proximidad al fuego y por el abundante humo que este estaba generando, evitando así que afectara a un complejo hotelero cercano. El Gran Hotel Los Ángeles, que se sitúa en la parte posterior de la nave, ha tenido que ser desalojado como prevención. Alrededor de 100 personas que se encontraban alojadas en él han sido evacuadas y solo parte de ellas han podido regresar a estas horas.

Junto a los servicios de extinción regionales, incluido el equipo de drones, participa la Policía Local de la localidad getafense, para el control de accesos y el tráfico en la zona del incendio.

Este sería el tercer incendio que se ha producido en Getafe a lo largo de la última semana, después de que el pasado lunes se incendiara un tráiler de mercancías peligrosas junto a otra nave industrial; y el jueves pasado ardiera otra nave de paquetería en el Polígono de Los Ángeles.