MÚSICA
¿Amaia Romero o Pablo Alborán? Agotadas en tres minutos las entradas para el concierto sorpresa de Veranos de la Villa
El artista, cuya identidad se desvelará in situ, ha solicitado un piano Steinway de gran cola para la actuación que protagonizará este jueves en el Centro Cultural Condeduque
Vetusta Morla, Morgan, María José Llergó, Carolina Durante, Kiko Veneno, Mala Rodríguez, Ariel Rot... La expectación por saber quién tomará el relevo en el concierto sopresa que, cada año, desde 2018, organiza Veranos de la Villa es enorme. En sólo tres minutos se han agotado las entradas que, este lunes, a tres días de la fecha, la organización ha puesto a la venta.
Algo inesperado es una iniciativa que el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha hace siete años en el Centro Cultural Condeduque y que, tras arrasar, con nombres de altura, se ha convertido en una cita clave del verano. A Pasión Vega (12 de agosto), La Tania (16 de agosto) y Bikôkô (17 de agosto) se unirá un artista cuya identidad se desvelerá este jueves, en plena actuación.
Por el momento, sólo se sabe que éste ha solicitado un piano Steinway de gran cola. Las redes no han tardado en hacer sus apuestas: Amaia Romero, Pablo Alborán, Manuel Carrasco y Vanesa Martín son cuatro de los más repetidos. Aunque, como sucedió el año pasado, con tantas cábalas, es difícil acertar.
Lo más probable es que, conforme se vaya acercando el día, la organización desvele alguna que otra pista, destando todo tipo de conjetura al respecto. En 2024, por ejemplo, el nombre de Ariel Rot se filtró a escasas horas. Como en ediciones anteriores, las entradas son gratuitas y sólo podían adquirirse dos por persona.
- Alfonso Serrano: 'Si le parezco duro, podría serlo mucho más. Me tengo que sujetar muchas veces
- Estos son los 10 pueblos de Toledo que han participado en el 'Grand Prix del verano' de TVE
- Transportes licita más de 2.000 millones en obras del Corredor Atlántico que une Madrid con el noroeste y el norte
- Uno de cada dos turistas de la capital afirma haber sentido 'madrileñofobia': 'Piensan que la mitad somos clase alta
- Normalizado el tráfico ferroviario tras una incidencia técnica en un tren Madrid-Cádiz
- Pisto con huevos, mucho trasiego de escritores y el placer de sentirse en casa: El Bierzo y el menú del día al que alaba 'The Times
- La Comunidad de Madrid supera por primera vez los 200.000 usuarios del sistema de dependencia
- El largo camino hacia una vida digna: 'Vivir en la calle es un sistema de supervivencia continua