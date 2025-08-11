¿Amaia Romero o Pablo Alborán? Agotadas en tres minutos las entradas para el concierto sorpresa de Veranos de la Villa

Vetusta Morla, Morgan, María José Llergó, Carolina Durante, Kiko Veneno, Mala Rodríguez, Ariel Rot... La expectación por saber quién tomará el relevo en el concierto sopresa que, cada año, desde 2018, organiza Veranos de la Villa es enorme. En sólo tres minutos se han agotado las entradas que, este lunes, a tres días de la fecha, la organización ha puesto a la venta.

Algo inesperado es una iniciativa que el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha hace siete años en el Centro Cultural Condeduque y que, tras arrasar, con nombres de altura, se ha convertido en una cita clave del verano. A Pasión Vega (12 de agosto), La Tania (16 de agosto) y Bikôkô (17 de agosto) se unirá un artista cuya identidad se desvelerá este jueves, en plena actuación.

Mala Rodríguez, en el concierto sorpresa que dio en 2023 en Veranos de la Villa. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Por el momento, sólo se sabe que éste ha solicitado un piano Steinway de gran cola. Las redes no han tardado en hacer sus apuestas: Amaia Romero, Pablo Alborán, Manuel Carrasco y Vanesa Martín son cuatro de los más repetidos. Aunque, como sucedió el año pasado, con tantas cábalas, es difícil acertar.

Ariel Rot protagonizó el concierto sorpresa de 2024 en Condeduque. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Lo más probable es que, conforme se vaya acercando el día, la organización desvele alguna que otra pista, destando todo tipo de conjetura al respecto. En 2024, por ejemplo, el nombre de Ariel Rot se filtró a escasas horas. Como en ediciones anteriores, las entradas son gratuitas y sólo podían adquirirse dos por persona.