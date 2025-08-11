Alicia Gervás, artesana gastronómica: "La gastronomía es cultura, y saber la historia que hay detrás hace que la disfrutes de otra forma"

¿En qué consiste el proyecto Sensia Experiencia?

Es un proyecto gastronómico de redescubrimiento de productos artesanales. Cada mes creamos y acercamos una experiencia que gira en torno a un tema: una provincia, una región, un paisaje o una temática. Hacemos una selección de productos como la que haría cualquier amante de los productos artesanales y en la que todo armoniza, y la enviamos donde quieras. Para nosotros son tan importantes los productos, que están riquísimos, como la historia que hay detrás, que también contamos. Proponemos que el momento de disfrutar combine placer, descubrimiento y cultura. Nos gusta decir que siempre es una experiencia diferente, algo irrepetible que se repite cada mes.

¿Cómo le surgió la idea?

Fue un poco como abrir un cajón lleno de tesoros que llevaba años acumulando. Siempre he tenido mucha curiosidad por descubrir productos singulares, artesanales, de esos que descubres en un mercado o un viaje y no encuentras en las grandes superficies. Tomaba notas en libretas, en el móvil, hacía recomendaciones a amigos… Y en un momento de cambio personal y profesional pensé: ¿y si esta pasión por lo artesanal puede transformarse en un proyecto para compartirlo con más gente? Y así es como nació Sensia Experiencia.

¿Y cómo selecciona cada uno de los alimentos que hay en cada caja?

Cada selección es como un viaje. Una vez elegido el destino, selecciono las paradas, los productos que encajan en cada una de las categorías con las que trabajo para que todo sea equilibrado. Hay un criterio muy claro, que es que los productos son artesanos, auténticos, con historia y difíciles de encontrar en canales habituales. Busco proyectos con alma, que respeten su entorno, con una calidad excepcional y que me hagan decir que esto hay que compartirlo. Luego viene la parte de armonizar, que es lograr que todo encaje y se pueda disfrutar como un conjunto, no solo como una colección de productos.

¿Le gusta que cada cosa que hay dentro de los 'packs' tenga una historia detrás?

Me encanta. Es parte de la esencia de este proyecto. La gastronomía es cultura, habla de un paisaje, de un lugar, de una materia prima o de un proceso concreto. Saber quién está detrás del producto, cómo se elabora, por qué se usa una variedad autóctona o una técnica antigua hace que lo disfrutes de otra forma. Y creo que quien nos recibe lo nota y lo valora. Muchas veces emociona tanto la historia como el primer bocado.

Es tal la riqueza gastronómica de nuestro país que tenemos una gran fuente de ideas. Mayo es el mes castizo por excelencia, así que le dedicamos la selección a la Comunidad de Madrid

¿Está teniendo buena acogida?

La acogida está siendo muy positiva y bonita. Más allá de los comentarios sobre la calidad de los productos, que es fantástica, destacan la sorpresa y el cuidado con el que está hecha la selección y presentada la experiencia. Hay quien lo compra para sí mismo y luego acaba regalándolo. O al revés, se lo regalan, se engancha y repite. También hay quien lo compra una vez para probarlo y acaba comprando la experiencia para varios meses…. Nos han contado cenas con amigos que terminaron en viajes a conocer alguno de los productores. Eso es lo que más nos gusta: ver que esto conecta con las personas más allá del producto en sí.

Los 'packs' de Sensia Experiencia se reciben con información sobre el origen y los elaboradores de cada producto y dos pódcast que profundizan en ello. / ALBA VIGARAY

El pasado mes de mayo se lo dedicaron a la Comunidad de Madrid, ¿no?

Intentamos seleccionar temas con un porqué. Es tal la riqueza gastronómica de nuestro país que tenemos una gran fuente de ideas. Mayo es el mes castizo por excelencia, así que le dedicamos la selección a la Comunidad de Madrid. Marzo se lo dedicamos a las mujeres productoras y artesanas de todo el país. En junio, por ejemplo, la selección estuvo dedicada a la provincia de Alicante. Es la Capital Española de la Gastronomía 2025 y junio, mes de San Juan, nos pareció un momento perfecto para celebrarlo.

¿Trata de acercarse mucho a los orígenes de los productos, es decir, va a por aquellos pequeños productores que cuidan mucho lo que venden o están fuera del mercado?

Efectivamente. Intentamos incluir productos que están fuera del radar del gran consumo. Hablamos directamente con los productores, conocemos su historia, cómo trabajan, y muchas veces los visitamos. Nos importa mucho la trazabilidad, pero también la pasión con la que hacen las cosas.

Siempre recomendamos dos pódcast que maridan con la experiencia, uno gastronómico y otro relacionado con el tema o la región de la selección. La idea es que no solo comas, sino que también te inspires, aprendas, te emociones

¿Y busca, además, que todo lo que mande tenga conexión entre sí y pueda llegar a maridar?

Siempre. Nada está elegido al azar. El objetivo es que los productos puedan disfrutarse juntos, que haya un equilibrio y armonía de sabores, de texturas. Es la garantía de que puede disfrutarse como una experiencia.

Y una de las claves es que las cajas se acompañan de un pequeño pódcast para acompañar.

Los pódcast que recomendamos también maridan con la experiencia. Siempre incluimos dos, uno gastronómico y otro relacionado con el tema o la región de la selección. La idea es que no solo comas, sino que también te inspires, aprendas, te emociones. Y si además te pone en conversación con quien tienes al lado, pues objetivo cumplido. Comer es un placer y en torno a la mesa los sentidos se llaman unos a otros

Usted está afincada en Madrid, pero ¿este proyecto le está llevando a recorrer España?

Efectivamente, yo estoy afincada en Madrid, pero se cubre toda la geografía de nuestro país. Algunos proyectos los conozco en persona para una selección concreta o los he conocido en el pasado, en viajes, mercados, ferias. En cada viaje que hago descubro y pruebo nuevos productos, conozco y hablo con los productores. Otros artesanos me contactan directamente, así conozco productos y proyectos nuevos.

¿Mejor esto que volver a la industria biomédica?

Son dos proyectos completamente diferentes. También de etapas distintas de mi vida. La industria farmacéutica me dio mucho y aprendí muchísimo y todo ese conocimiento me sirve para disfrutar de otra manera de conectar con las personas. Digamos que antes buscaba evidencias, y ahora busco y construyo experiencias. Y si vienen con una historia bonita y un producto artesano único para compartir, mejor que mejor.