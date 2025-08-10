Venezuela, capital Madrid: los venezolanos lideran por primera vez la llegada de nuevos inmigrantes a la capital

Huyeron de la crisis, cruzaron el Atlántico y encontraron un nuevo hogar en Madrid. Los venezolanos se han convertido en el grupo más numeroso entre los nuevos inmigrantes que han llegado a la capital española en el último año, marcando un punto de inflexión en el mapa migratorio de la ciudad. Por primera vez, esta comunidad lidera el flujo migratorio hacia Madrid, con una presencia cada vez más visible en barrios, aulas y mercados. Desde el 1 de julio de 2024, los venezolanos encabezan las nuevas altas con 35.970 personas, por delante de los colombianos (30.390), que ocupan el segundo lugar.

Este crecimiento refuerza una tendencia ya perceptible en años anteriores: Madrid continúa siendo una de las principales puertas de entrada para América Latina, impulsada por la cercanía idiomática, las redes familiares y las oportunidades laborales que ofrece la capital.

Uno de cada cinco extranjeros en España vive en Madrid

Casi uno de cada cinco extranjeros que viven en España lo hace en Madrid, solo por detrás de Cataluña (21,5 %). El peso de la población nacida fuera de España en Madrid alcanza ya el 25,4% del censo regional. En términos absolutos, la región suma 1.818.667 residentes nacidos en el extranjero, lo que equivale al 18,8% de todo el colectivo foráneo del país.

En comparación territorial, Madrid comparte el podio de comunidades con mayor proporción de población nacida fuera con Baleares (28,7%) y Cataluña (25,5%). También se mantiene por encima de otras autonomías de fuerte atracción como la Comunidad Valenciana (24,7%) o Canarias (23,6%). Este panorama confirma a Madrid como un imán para la población extranjera, atraída por sus opciones de empleo, oferta educativa y atención médica.

Comunidad de Madrid · Inmigración reciente y población nacida en el extranjero Nacionalidad / Indicador Dato Periodo / Nota Venezolanos (nuevos residentes) 35.970 Llegadas entre 1 de julio de 2024 y 1 de julio de 2025 Colombianos (nuevos residentes) 30.390 Llegadas entre 1 de julio de 2024 y 1 de julio de 2025 Población nacida en el extranjero (stock) 1.818.667 Residentes en Madrid a 1 de julio de 2025 Porcentaje de población nacida en el extranjero 25,4 % Sobre el total de población de Madrid Participación de Madrid en el total nacional de extranjeros 18,8 % Porcentaje del colectivo foráneo de toda España que vive en Madrid

La radiografía por nacionalidades también distingue a Madrid del mapa estatal: mientras que en dos de cada tres comunidades los colombianos son el primer origen entre las llegadas del último año, en la capital el liderazgo recae en los venezolanos. Los colombianos, aun siendo segundos, mantienen un volumen muy elevado de nuevos empadronamientos, lo que confirma la fortaleza de los lazos migratorios entre Bogotá y Madrid.

La creciente presencia venezolana en Madrid no solo se refleja en las estadísticas, sino también en la transformación cultural y económica de la ciudad. Por lo que, la comunidad venezolana ha promovido la creación de espacios culturales y artísticos que celebran su herencia, organizando eventos, exposiciones y festivales que han enriquecido la diversidad cultural de la capital española. Este dinamismo cultural no solo ha revitalizado áreas específicas de la ciudad, sino que también ha contribuido a consolidar a Madrid como un referente de la diáspora venezolana en Europa.

Madrid y su papel clave en la atracción de población extranjera en España

El dinamismo demográfico madrileño se produce en un momento en que España ha superado los 49,3 millones de habitantes y roza los 9,7 millones de personas nacidas en el extranjero (19,6 % del total nacional). La aportación de Madrid a ese crecimiento es doble: suma en cifras absolutas y, además, vertebra la llegada de perfiles diversos que se insertan con rapidez en los servicios, el comercio, la hostelería, los cuidados y actividades profesionales.

Manifestación ‘Todos somos Venezuela’ en la Puerta del Sol. / José Luis Roca / JosÃ© Luis Roca

Por último, la evolución del último año consolida a Madrid como destino de primera elección para América Latina, con venezolanos y colombianos a la cabeza, y mantiene un pulso sostenido con Cataluña en términos absolutos. A falta de la actualización del resto de nacionalidades, la foto de 2024–2025 confirma que la región seguirá disputando el liderazgo en atracción de población internacional en España.