Tomates azules y espuma helada: el arte veraniego de la chef más premiada de Madrid

En Madrid, el verano no da tregua. El asfalto parece derretirse, el cielo se convierte en un horno inmóvil y en cada esquina alguien busca la sombra como quien busca oro. Y, aunque, el calor paraliza a muchos, en Valdemoro hay una cocina donde el fuego no espanta, sino que inspira. Ahí, entre cazos, sifones y tomates recién cosechados, Estefanía Cazalla —la chef que ha conquistado la capital con su destreza en Chirón, el restaurante con estrella Michelin— está reescribiendo lo que significa comer fresco.

Estefanía Cazalla, de Restaurante Chirón. / Cedida

Y no lo hace con ensaladas previsibles o helados de autor. Lo hace con carácter. Con gazpacho. Pero no cualquier gazpacho: una espuma ligera como el aire de la mañana, servida con una ensalada de tomates azules y aceite de albahaca, que más que un plato es un manifiesto contra el calor y a favor del sabor. "Cuando llega el verano, mi cabeza va directa al tomate", sostiene la cocinera andaluza a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que entre platos de cocido madrileño y carbonaras perfectas, se rinde al encanto de la sencillez. "El gazpacho me parece algo que no cansa nunca, pero presentado así, en espuma, se transforma. Se vuelve elegante, ligero e inesperado", subraya.

Gazpacho. / Freepik

Y así, con un toque de sifón, algo de acidez justa y una mirada honesta al producto de temporada, la mejor cocinera de Madrid demuestra que la alta cocina no necesita complicaciones: solo verdad, pasión y un tomate bien escogido.