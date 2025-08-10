SABOR A VERANO

Tomates azules y espuma helada: el arte veraniego de la chef más premiada de Madrid

La chef Estefanía Cazalla, reconocida como la mejor cocinera de Madrid, propone una receta fresca y sorprendente para combatir el calor: espuma de gazpacho con tomates azules y aceite de albahaca, todo con el sello Michelin de Chirón

Gazpacho de tomate.

Gazpacho de tomate.

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

En Madrid, el verano no da tregua. El asfalto parece derretirse, el cielo se convierte en un horno inmóvil y en cada esquina alguien busca la sombra como quien busca oro. Y, aunque, el calor paraliza a muchos, en Valdemoro hay una cocina donde el fuego no espanta, sino que inspira. Ahí, entre cazos, sifones y tomates recién cosechados, Estefanía Cazalla —la chef que ha conquistado la capital con su destreza en Chirón, el restaurante con estrella Michelin— está reescribiendo lo que significa comer fresco.

Estefanía Cazalla, de Restaurante Chirón.

Estefanía Cazalla, de Restaurante Chirón. / Cedida

Y no lo hace con ensaladas previsibles o helados de autor. Lo hace con carácter. Con gazpacho. Pero no cualquier gazpacho: una espuma ligera como el aire de la mañana, servida con una ensalada de tomates azules y aceite de albahaca, que más que un plato es un manifiesto contra el calor y a favor del sabor. "Cuando llega el verano, mi cabeza va directa al tomate", sostiene la cocinera andaluza a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que entre platos de cocido madrileño y carbonaras perfectas, se rinde al encanto de la sencillez. "El gazpacho me parece algo que no cansa nunca, pero presentado así, en espuma, se transforma. Se vuelve elegante, ligero e inesperado", subraya.

Gazpacho.

Gazpacho. / Freepik

Y así, con un toque de sifón, algo de acidez justa y una mirada honesta al producto de temporada, la mejor cocinera de Madrid demuestra que la alta cocina no necesita complicaciones: solo verdad, pasión y un tomate bien escogido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Comunidad de Madrid supera por primera vez los 200.000 usuarios del sistema de dependencia
  2. El fuego obliga a desalojar barrios y urbanizaciones de Navas del Marqués y Renfe anuncia la supresión de las salidas desde Príncipe Pío
  3. Ni Pérez-Reverte ni La Vecina Rubia: la novela italiana que arrasa en las bibliotecas de Madrid ha vendido 650.000 ejemplares
  4. Transportes licita más de 2.000 millones en obras del Corredor Atlántico que une Madrid con el noroeste y el norte
  5. Este pueblo de Toledo sigue usando un nombre franquista y aún no lo ha cambiado
  6. Sardinas en vinagre: el plato fresco y sencillo que propone el chef del mar Ángel León para este verano
  7. Los 33 tesoros históricos que Madrid corre el riesgo de perder: un nido de vándalos tras ser abandonados y expoliados
  8. Leonardo Dantés, el extremeño que pasó de letrista de prestigio a bufón televisivo a raíz del fenómeno del ‘tamarismo’

Nueva alineación de seis planetas hoy: todo lo que necesitas saber

Nueva alineación de seis planetas hoy: todo lo que necesitas saber

Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia

Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia

Pisto con huevos, mucho trasiego de escritores y el placer de sentirse en casa: El Bierzo y el menú del día al que alaba 'The Times'

Pisto con huevos, mucho trasiego de escritores y el placer de sentirse en casa: El Bierzo y el menú del día al que alaba 'The Times'

Crónica desde Nueva York: La Nacional, memoria viva de la Pequeña España

Crónica desde Nueva York: La Nacional, memoria viva de la Pequeña España

Tomates azules y espuma helada: el arte veraniego de la chef más premiada de Madrid

Tomates azules y espuma helada: el arte veraniego de la chef más premiada de Madrid

El Mundial de MotoGP cree que este Marc Márquez es (casi) invencible

El Mundial de MotoGP cree que este Marc Márquez es (casi) invencible

Alfonso Serrano: "Si le parezco duro, podría serlo mucho más. Me tengo que sujetar muchas veces"

Alfonso Serrano: "Si le parezco duro, podría serlo mucho más. Me tengo que sujetar muchas veces"

¿Morirá Trump de la misma forma que Stalin?

¿Morirá Trump de la misma forma que Stalin?