SABOR A VERANO
Tomates azules y espuma helada: el arte veraniego de la chef más premiada de Madrid
La chef Estefanía Cazalla, reconocida como la mejor cocinera de Madrid, propone una receta fresca y sorprendente para combatir el calor: espuma de gazpacho con tomates azules y aceite de albahaca, todo con el sello Michelin de Chirón
En Madrid, el verano no da tregua. El asfalto parece derretirse, el cielo se convierte en un horno inmóvil y en cada esquina alguien busca la sombra como quien busca oro. Y, aunque, el calor paraliza a muchos, en Valdemoro hay una cocina donde el fuego no espanta, sino que inspira. Ahí, entre cazos, sifones y tomates recién cosechados, Estefanía Cazalla —la chef que ha conquistado la capital con su destreza en Chirón, el restaurante con estrella Michelin— está reescribiendo lo que significa comer fresco.
Y no lo hace con ensaladas previsibles o helados de autor. Lo hace con carácter. Con gazpacho. Pero no cualquier gazpacho: una espuma ligera como el aire de la mañana, servida con una ensalada de tomates azules y aceite de albahaca, que más que un plato es un manifiesto contra el calor y a favor del sabor. "Cuando llega el verano, mi cabeza va directa al tomate", sostiene la cocinera andaluza a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que entre platos de cocido madrileño y carbonaras perfectas, se rinde al encanto de la sencillez. "El gazpacho me parece algo que no cansa nunca, pero presentado así, en espuma, se transforma. Se vuelve elegante, ligero e inesperado", subraya.
Y así, con un toque de sifón, algo de acidez justa y una mirada honesta al producto de temporada, la mejor cocinera de Madrid demuestra que la alta cocina no necesita complicaciones: solo verdad, pasión y un tomate bien escogido.
