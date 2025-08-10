TIEMPO
Madrid, bajo fuego: temperaturas extremas regresan con fuerza y rozan los 40ºC este lunes
La Aemet activa el aviso naranja debido a un calor extremo que se instala en Madrid con máximas que podrían superar los 40 grados
Madrid arde. El asfalto echa humo y el calor no da tregua. Este lunes, la Comunidad vuelve a convertirse en un horno con temperaturas que rozarán, e incluso superarán, los 40ºC en varias zonas del centro y sur de la región. Por lo que, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa de nuevo el aviso naranja por altas temperaturas, vigente entre las 13:00 y las 21:00 horas.
En la sierra, las máximas rondarán los 37ºC, mientras que en el resto del territorio se esperan hasta 39ºC, aunque en puntos concretos los termómetros volverán a marcar los temidos 40. Un sol implacable dominará la jornada, aunque no se descarta alguna nube rebelde en zonas altas que pueda dejar chubascos aislados o una tormenta puntual.
El viento, leve y variable, soplará del sur en las horas más calurosas y girará al norte al caer la tarde. Aun así, poco consuelo ofrecerá ante un calor que sigue apretando y que recuerda que el verano, en Madrid, se vive al límite.
