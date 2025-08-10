TIEMPO

Madrid, bajo fuego: temperaturas extremas regresan con fuerza y rozan los 40ºC este lunes

La Aemet activa el aviso naranja debido a un calor extremo que se instala en Madrid con máximas que podrían superar los 40 grados

Ol de calor en la ciudad con prevision de alcanzar los 40 grados.

Ol de calor en la ciudad con prevision de alcanzar los 40 grados. / Foto Javier Carrion / Europa Press

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Madrid arde. El asfalto echa humo y el calor no da tregua. Este lunes, la Comunidad vuelve a convertirse en un horno con temperaturas que rozarán, e incluso superarán, los 40ºC en varias zonas del centro y sur de la región. Por lo que, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa de nuevo el aviso naranja por altas temperaturas, vigente entre las 13:00 y las 21:00 horas.

En la sierra, las máximas rondarán los 37ºC, mientras que en el resto del territorio se esperan hasta 39ºC, aunque en puntos concretos los termómetros volverán a marcar los temidos 40. Un sol implacable dominará la jornada, aunque no se descarta alguna nube rebelde en zonas altas que pueda dejar chubascos aislados o una tormenta puntual.

El viento, leve y variable, soplará del sur en las horas más calurosas y girará al norte al caer la tarde. Aun así, poco consuelo ofrecerá ante un calor que sigue apretando y que recuerda que el verano, en Madrid, se vive al límite.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Transportes licita más de 2.000 millones en obras del Corredor Atlántico que une Madrid con el noroeste y el norte
  2. La Comunidad de Madrid supera por primera vez los 200.000 usuarios del sistema de dependencia
  3. Ni Pérez-Reverte ni La Vecina Rubia: la novela italiana que arrasa en las bibliotecas de Madrid ha vendido 650.000 ejemplares
  4. Este pueblo de Toledo sigue usando un nombre franquista y aún no lo ha cambiado
  5. Sardinas en vinagre: el plato fresco y sencillo que propone el chef del mar Ángel León para este verano
  6. Madrid amanece este sábado con dos heridos graves tras el choque de una furgoneta en Arturo Soria
  7. Uno de cada dos turistas de la capital afirma haber sentido 'madrileñofobia': 'Piensan que la mitad somos clase alta
  8. Este es el pueblo medieval de Castilla-La Mancha conocido como 'Toledillo': está a solo una hora de Madrid

Madrid, bajo fuego: temperaturas extremas regresan con fuerza y rozan los 40ºC este lunes

Madrid, bajo fuego: temperaturas extremas regresan con fuerza y rozan los 40ºC este lunes

Los miembros europeos del Consejo de Seguridad instan a Israel a dar marcha atrás en su plan para extender la ofensiva en Gaza

Los miembros europeos del Consejo de Seguridad instan a Israel a dar marcha atrás en su plan para extender la ofensiva en Gaza

Morante de la Puebla, corneado en la plaza de toros de Pontevedra

Morante de la Puebla, corneado en la plaza de toros de Pontevedra

Un terremoto de magnitud 6,1 sacude el noroeste de Turquía

Un terremoto de magnitud 6,1 sacude el noroeste de Turquía

Un incendio de vegetación en el km 5 de la M-45 complica la circulación y moviliza a los servicios de emergencia

Un incendio de vegetación en el km 5 de la M-45 complica la circulación y moviliza a los servicios de emergencia

Siete menores marroquíes entran a nado en Ceuta en plena saturación del sistema de acogida

Siete menores marroquíes entran a nado en Ceuta en plena saturación del sistema de acogida

El activista palestino asesinado por un colono en Cisjordania filmó su muerte

El activista palestino asesinado por un colono en Cisjordania filmó su muerte

Odeh Hadalin, el activista palestino asesinado por un colono israelí en Masafer Yatta, grabó su muerte

Odeh Hadalin, el activista palestino asesinado por un colono israelí en Masafer Yatta, grabó su muerte