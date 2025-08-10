Así lucha el Zoo Aquarium de Madrid contra el calor de los animales: duchas, helados y recintos climatizados

El Zoo Aquarium de Madrid ha activado y reforzado sus protocolos de altas temperaturas para proteger el bienestar animal ante el calor extremo de este verano. Agustín López Goya, director de Biología del centro, aclara que las actuaciones se adaptan a cada especie y priorizan a aquellas menos habituadas al calor, como los pandas gigantes, originarios de zonas montañosas de China.

En el caso de estos mamíferos, las instalaciones interiores están climatizadas y cuentan con zonas de sombra y áreas con frescor de la vegetación, con el objetivo de mantener condiciones estables durante las horas de mayor insolación. A ello se suman duchas por aspersión, lluvias artificiales y ajustes en la alimentación —incluyendo helados especiales— para incrementar la hidratación y reducir la carga calórica.

La arquitectura del recinto madrileño, obra del arquitecto Javier Carvajal Ferrer, también actúa como aliada frente al calor. El hormigón encofrado ayuda a retener el fresco nocturno y la humedad, lo que contribuye a suavizar la temperatura interior durante el día. La ubicación en la Casa de Campo, uno de los grandes pulmones verdes de la capital, suma un entorno con mayor presencia de sombra y masa arbolada.

Fuera de Madrid, otros parques zoológicos españoles han reforzado medidas similares. El BIOPARC Valencia subraya el papel del diseño de “zooinmersión”, donde la vegetación crea microclimas que, según sus mediciones, rebajan la sensación térmica hasta 7 ºC respecto al centro de la ciudad, configurando un “refugio climático natural” para fauna y visitantes, informa Efe.

En Barcelona, el zoo mantiene activo un protocolo de altas temperaturas —en marcha desde hace años— que se activa a partir de los 30 ºC. Entre las medidas aplicadas figuran renovaciones frecuentes del agua de bebederos y espacios acuáticos, mayor ventilación en recintos y alimentos congelados para especies como chimpancés y jirafas; incluso se ofrecen granizados de gusanos para mangostas. El recorrido para el público incorpora pulverizadores de agua para mejorar la experiencia en días críticos.

En cuanto a los protocolos comunes en los parques, además de los helados y dietas ajustadas, se emplean estanques, charcos, lluvias artificiales y baños de barro que favorecen la termorregulación y estimulan comportamientos naturales de especies como elefantes, hipopótamos o gorilas. El objetivo compartido es reducir el estrés térmico sin alterar las rutinas esenciales de cada animal.