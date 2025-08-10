Un incendio de vegetación en el km 5 de la M-45 complica la circulación y moviliza a los servicios de emergencia.

El servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha emitido una alerta a los conductores que circulan por la M-45 debido a un incendio de vegetación que se ha declarado en las inmediaciones de esta vía, concretamente a la altura del kilómetro 5.

Las llamas, que afectan a una zona verde colindante con la autovía, han generado una considerable columna de humo, lo que podría reducir la visibilidad y dificultar la conducción. Las autoridades recomiendan extremar la precaución al transitar por la zona, y, si es posible, optar por rutas alternativas.

Un incendio de vegetación provoca retenciones en la M-45. / 112 Comunidad de Madrid

En el lugar del suceso ya están trabajando activamente los Bomberos de la Comunidad de Madrid, junto con Agentes Forestales y Brigadas Forestales para controlar y extinguir el fuego. Por el momento, no se han reportado daños personales ni evacuaciones, aunque el operativo se mantiene en alerta ante la evolución del incendio.

Las causas del fuego aún no han sido determinadas y se investigarán una vez quede controlado. Las condiciones meteorológicas, con temperaturas elevadas y baja humedad, podrían estar favoreciendo la propagación de las llamas por lo que 112 recuerda a la ciudadanía la importancia de no detenerse en las vías para observar el incendio y de facilitar el paso a los vehículos de emergencia.