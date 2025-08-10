Fabien Jobard, autor de 'Policía global': "Gracias a las redes sociales, por primera vez en su historia la 'fuerza pública' está bajo la lupa"

A mediados de los 80, cuando Fabien Jobard tenía quince años, Francia se vio sumida en una serie de manifestaciones estudiantiles. Una noche de 1986, iniciada ya la 'cohabitación' entre el conservador Jacques Chirac y el socialista Francois Miterrand, equipos especiales de la policía parisina persiguieron a Malik Oussekine, un joven árabe que regresaba a casa cerca de la Sorbona, y lo mataron a golpes. Las revueltas, lejos de sofocarse, se multiplicaron, especialmente en las afueras de la capital, donde el padre de Fabien tenía un comercio. "Era obvio que tenía que interesarme por la policía que, todo hay que decirlo, en esa época era una institución totalmente descuidada por la universidad. Salvo los estudios de la propia policía no había nada, así que tuve que hacerlo yo mismo", reconoce este politólogo, director de investigación en el Centre national de la recherche scientifique (CNRS) e investigador en el Centro Marc Bloch de Berlín. El fruto de esos estudios han sido diferentes libros, el último de ellos, Policía global (Garbuix Books, 2025), una novela gráfica realizada en colaboración con el ilustrador Florent Calvez, en la que ambos autores repasan la historia de la policía y reflexionan sobre qué cuerpos de seguridad necesita la sociedad actual.

"La policía es una de las pocas instituciones que recibe una gran mayoría de evaluaciones favorables, que van desde el 70 % en Francia hasta el 90 % en Alemania. ¡Ninguna otra institución pública se le acerca! Sin embargo, ese 30 % de opiniones restante suele ser muy negativo. A diferencia de los impuestos, por ejemplo, el poder de la policía reside en la interacción cara a cara, e incluso en el uso directo de la fuerza. Por eso, se puede decir que no es una institución detestable, pero sí controvertida", comenta Fabien Jobard.

A mediados de la década de 1950, la sociología definió la labor policial como una "actividad empañada", desde el momento en que puede enfrentarse a los ciudadanos a los que en teoría sirve en manifestaciones o desahucios, utiliza medios sucios como la violencia o el espionaje y, cuando tiene que buscar información, no duda en relacionarse con esos matones o criminales a los que se supone combate. "A pesar de todo, la demanda de policía es muy alta en los barrios urbanos pobres, que son aquellos con una alta densidad de inmigrantes o hijos de inmigrantes. En estos barrios, se quiere más policía pero, al mismo tiempo, una policía diferente, que trate a todos por igual y no desprecie a los pobres, ni a los árabes ni a los negros. El referéndum de 2021 sobre la abolición de la policía en el Minneapolis de George Floyd lo demostró: si la propuesta fracasó, no fue solo porque porque las élites blancas votaron en contra, sino porque también lo hicieron los barrios negros pobres", puntualiza Jobard.

Página interior de 'Policía global'. / Garbuix Books

Relativamente novedosa

A pesar de estar completamente implantada en la vida cotidiana de los ciudadanos, la policía es una institución relativamente reciente. Además, resulta lo suficientemente compleja como para que, a la hora de definirla, se corra el riesgo de dejarse cosas en el tintero o incorporarle cualidades que no le corresponden. Para Fabien Jobard, aquello a lo que en la actualidad llamamos 'policía' sería esa institución pública encargada del orden social, siempre que los medios necesarios para conseguirlo tengan un respaldo legal y estén ejercidos por funcionarios. Sin embargo, no siempre fue así. Antes de la aparición de la policía, mantener el orden público era una responsabilidad que recaía en las milicias burguesas, compuestas por hombres de armas cuyo objetivo era defender sus bienes, así como la decencia pública expresada en acciones tan diversas como el consumo de alcohol, los asuntos religiosos o la moral sexual.

"En Madrid, los alcaldes de barrio, que portaban un bastón adornado con empuñadura de marfil, se encargaban de mantener el orden, garantizar la seguridad de las personas y los bienes, detener a los delincuentes o realizar el censo de habitantes y extranjeros. También inspeccionaban las tabernas y las habitaciones amuebladas, así como los precios de los bienes vendidos en los mercados, los pesos y las balanzas. Estos hombres, que eran elegidos por los ciudadanos contribuyentes, debían ser vecinos honrados y, además de esas funciones represivas, también actuaban en beneficio de la comunidad, buscando el consenso en asuntos penales y civiles como las disputas vecinales o los arbitrajes en la vida cotidiana. Por su parte, los agentes de policía ingleses eran police constables, un término que se remonta al siglo XIII y a los 'alguaciles parroquiales', que eran personas de confianza que hacían recados para la parroquia y, además de ayudar a los pobres, velaban por la moral. Fue solo a principios del siglo XX cuando, en Londres y Nueva York, esta asistencia a los pobres dejó de ser responsabilidad de la policía que, a cambio, vio cómo aumentaba su potestad para resolver crímenes", recuerda Jobard que, de esos ejemplos, extrae otra de las características de la policía: su carácter urbano.

Página interior de 'Policía global'. / Garbuix Books

"La ciudad es un lugar donde coexisten y circulan personas que no se conocen y donde resulta muy difícil, cuando no imposible, determinar a simple vista si alguien pertenece o no a la comunidad. En el entorno rural, sin embargo, el orden está garantizado no solo por este interconocimiento, sino también por el hecho de que nada perturba las jerarquías naturales. Cuando se producen disturbios importantes en una aldea, es el señor local, el terrateniente, quien restablece el orden con sus propias tropas, que en el lenguaje moderno se denominarían 'policía patronal'", explica Jobard, que diferencia entre la policía y aquellos cuerpos —como la maréchaussée, precursora de la gendarmería que Napoleón exportó a España, o la guardia civil—, encargados del control de caminos, ferias y otros lugares por donde circulaba la riqueza. "En la actualidad, para definir el funcionamiento de la policía, además de diferenciar entre las zonas con un alto nivel de interconocimiento como aldeas y las zonas urbanas, hay que diferenciar entre los estados con servicios públicos y los que no los tienen, como sucede con los países africanos. En estos casos, el orden tanto en los pueblos como en las grandes metrópolis, lo garantizan particulares, 'voluntarios', que reciben una remuneración más o menos elevada, ya sea en forma de comida gratuita o de dinero".

Una historia de parte

Policía global es una rareza en lo que se refiere al estudio de este cuerpo de seguridad, habida cuenta de que, tradicionalmente, la historia de la policía ha sido narrada por los propios interesados. Desde su creación, la policía no ha dudado en utilizar todos los medios a su alcance para glosar sus logros y triunfos. Durante los años 50, por ejemplo, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles escribió libros sobre su labor y se convirtió en una estrella de los medios locales, gracias a las narraciones de las hazañas de sus agentes que hacía en el programa radiofónico The Thin Blue Line. Además, participó en concursos y coescribió el guion de la serie de televisión Dragnet. Una situación muy semejante a la sucedida dos siglos antes con Eugène-François Vidocq —exconvicto condenado a la colonia penal, que se unió a la policía parisina y dirigió la policía judicial antes de publicar sus memorias— o, ya en la actualidad, el uso interesado que la policía hace de las redes sociales.

Página interior de 'Policía global'. / Garbuix Books

"La policía nunca pierde la oportunidad de elogiar y narrarse como los mosqueteros de la época clásica. No obstante, entre sus objetivos también está el de reducir la latencia de sus intervenciones con el público, como cuando surge una situación que requiere su intervención urgente, por lo que, desde este punto de vista, las redes sociales son un excelente medio para proporcionar en directo información a los agentes", señala Fabien Jobard, quien advierte de que "tampoco se puede obviar que las redes sociales son un canal que permite que el público grabe o transmita imágenes de aquello que hace la policía, lo que no deja de ser una revolución total porque, por primera vez en su historia, la policía, la 'fuerza pública', está bajo la lupa".

A pesar de esta situación inédita en la historia de la policía, estas nuevas tecnologías también pueden generar ciertos problemas a los ciudadanos, que corren el riesgo de que sus espacios de libertad se vean coartados por el empleo, propio o por parte de terceros, de cámaras de seguridad, drones, móviles o redes sociales.

"En una democracia, son las personas quienes deciden las restricciones a su propia libertad. No obstante, en la actualidad existen dos problemas al respecto. El primero es el lugar de la libertad individual en un mundo marcado por el terrorismo. Hoy en día, las instituciones policiales, especialmente en Europa, donde la delincuencia armada es muy baja, utilizan el terrorismo para anteponer la seguridad a las libertades, porque muchos consideran la seguridad como la condición de posibilidad de todas las libertades y, por lo tanto, incuestionable. El segundo problema se refiere a las tecnologías digitales que ofrecen considerables posibilidades para la vigilancia de los ciudadanos pero, ¿por parte de quién? —se pregunta Jobard—. En las democracias actuales, las personas están dispuestas a compartir su vida privada e incluso su intimidad en las redes sociales, lo que las pone en una situación más vulnerable que nunca. Tanto es así que la policía está interviniendo en las escuelas para enseñar a los niños a cómo utilizar las redes como medida de prevención y cómo protegerse... de sí mismos".