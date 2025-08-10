El largo camino hacia una vida digna: "Vivir en la calle es un sistema de supervivencia continua"

La calle es un lugar hostil, al que siempre es más fácil llegar que salir. Te deshumaniza poco a poco, te va haciendo invisible a ojos del resto de la sociedad. "Vivir en la calle es un sistema de supervivencia continua", resume Diana, que ha tenido la desgracia y la fortuna de recorrer el camino de ida y vuelta. Un largo y tortuoso camino que va desde perderlo todo a creerte de nuevo merecedor de esa 'normalidad' tan frágil y ambigua que damos por descontada.

Llegó a Portugal desde Brasil hace 12 años. Allí se dedicó a la prostitución durante un tiempo, antes de mudarse a Palencia invitada por una amiga que iba a ser madre. Allí, al principio todo parecía ir bien, pero no tardó en trastocarse. No sabía por qué, pero no lograba estar bien. Las primeras dentelladas de una enfermedad todavía desconocida para ella empezaban a hacer mella en su salud y su bienestar. “Yo escuchaba voces que me decían que tenía que salir, andar... y no sabía lo que hacer”, recuerda Diana sobre la razón que le llevó a dejar a su pareja, coger una maleta y escapar sin destino claro, pero con la certeza de que no podía seguir encerrada entre cuatro paredes.

Fue así como acabó recalando en Madrid, tan acogedora como imponente. Entonces seguía sin saber que lo que la empujaba a deambular sin rumbo, con una maleta y un miedo indescriptible, era esquizofrenia paranoide. “Vivía una vida tranquila hasta que la enfermedad apareció. A partir de ahí todo fue persecución, paranoia... dejé de confiar en todo el mundo”, cuenta. Pasó tres largos años viviendo en la calle, sin diagnóstico ni medicación. Vagaba sin rumbo por la ciudad. “Lo único que quería era estar libre, andar. Me daba miedo todo", rememora sobre aquel periodo tan duro en el que durante mucho tiempo no encontró ninguna mano amiga. "La gente que ya llevaba tiempo allí molestaba a los recién llegados. Me quemaron la caja de cartón donde dormía, me echaban agua... No podía dormir tranquila", relata.

Diana leyendo un libro en el salón de su casa, cuidadosamente decorada por ella misma. / Alba Vigaray

Con el tiempo perdió peso, dejó de hablar y pensó en quitarse la vida en varias ocasiones. En una de ellas ingirió sosa cáustica. “No conseguí tragar, menos mal”, afirma, "pero me quemó la garganta". Otra vez intentó tirarse delante de un coche. Su situación se volvió desesperada hasta que, al ser sorprendida hurgando en la basura, la policía la detuvo. En la comisaría le dieron comida, cobijo y, a la postre, una nueva oportunidad. Tras identificarla, la derivaron al Hospital de La Paz, donde, finalmente, fue diagnosticada y tratada. Lo que le pasaba, por fin, tenía un nombre, un plan y una medicación adecuada.

Ahí fue cuando pudieron entrar en acción los servicios sociales del Ayuntamiento y la Comunidad, que no le habían perdido la pista en ningún momento. Elena, una psiquiatra del equipo de calle regional, llevaba tiempo siguiendo su caso sin que ella lo supiera. “El día que salí del hospital, ella estaba esperándome. Ya me había conseguido una habitación en el albergue de San Isidro”, cuenta. Durante dos años, Diana permaneció allí. Al principio con dificultades para relacionarse, encerrada en sí misma, pero poco a poco, empezó a responsabilizarse de su tratamiento, a abrirse a otras personas, a hablar. "Yo vivía en mi mundo, pero poco a poco fui saliendo”, expone.

Un hogar para volver a empezar

El verdadero cambio llegó con su entrada en el programa Housing First del Ayuntamiento de Madrid, una iniciativa que ofrece vivienda estable a personas sin hogar en situación de especial vulnerabilidad, con el objetivo de favorecer su recuperación e inclusión social desde la seguridad de un hogar. Un hogar es, precisamente, en lo que se ha convertido para Diana la casa en la que vive desde hace seis años en Villa de Vallecas. En ella ha pasado de "no poder ir sola en autobús a viajar a Brasil yo sola para visitar a mi familia", algo "impensable para mía antes".

Aunque la enfermedad sigue presente - las voces nunca se han ido del todo y los brotes psicóticos le paralizan de cuando en cuando-, Diana ha recuperado el control de su vida. Ya no necesita acompañamiento diario, continúa su tratamiento en el centro de salud mental de su barrio y, desde hace unos meses, trabaja en tareas de limpieza en un edificio de Gran Vía. “A veces miro por la ventana y pienso cuántas veces caminé sin rumbo por esta calle. Ahora tengo un trabajo, un hogar y un lugar al que volver. Eso me ha hecho mejorar mucho”, asegura con una sonrisa.

Aunque con motivos y experiencias distintas, al igual que Diana, Carlos también conoce demasiado bien la calle. Arrastrado por el alcoholismo tras la muerte de su madre, cuando apenas iniciaba la veintena, pasó años y años dando tumbos entre la calle y distintos albergues. Hoy, después de un largo periplo vital y casi ocho años integrado en el programa Housing First, ve las cosas de otro modo: “Es un cambio sustancial: estar en una casa tú solo, poder salir adelante... es mucho mejor”, explica.

Carlos se apoya en el marco de la puerta de su casa, la segunda que habita dentro del programa. / Alba Vigaray

Ahora, a sus 56 años, vive en un piso para él solo, con terraza y radiadores grandes, como destaca con orgullo. Aunque no es su primera vivienda dentro del programa - antes vivió varios años en otra situada en la misma calle-, sí es en la que se siente más cómodo y asentado, aquella a la que por fin puede llamar hogar. “Me ha ayudado a habituarme a no vivir en la calle", afirma. Un aprendizaje que le será muy útil en el próximo salto que se dispone a dar en su vida.

La principal aportación del programa municipal ha sido permitirle recuperar los lazos familiares largamente rotos. Gracias a haber retomado la relación con sus hermanos, Carlos se mudará en breves a Parla, a la casa donde nació y se crió y que llevaba abandonada y okupada varios años tras la muerte de su padre. Su idea es trasladarse allí cuando las obras finalicen y buscar trabajo. Si no lo consigue, solicitará de nuevo el Ingreso Mínimo Vital.

En su presente también hay espacio para el afecto: tiene pareja, a la que conoció en la calle y que hoy también forma parte del mismo programa, aunque en otro grupo. Alternan noches juntos en su casa o en la de ella. Carlos no oculta los problemas del pasado —el alcohol, el agobio tras la muerte de su madre—, pero insiste en que ha mejorado. “Ya no quiero volver a la calle. Quiero vivir tranquilo y, si es posible, trabajando”.

Carlos sentado en su amplia terraza, de la que presume con orgullo. / Alba Vigaray

Los casos de Diana y Carlos no son únicos. Como ella, más de un centenar de personas han encontrado en el programa municipal Hogares para la autonomía una vía real para dejar atrás años de calle y comenzar una vida digna. Impulsado por el Ayuntamiento de Madrid bajo el enfoque 'Housing First', este proyecto ofrece algo tan básico como transformador: un hogar. No una cama provisional en un albergue, sino una vivienda individual, sin condiciones previas, acompañada de un seguimiento social flexible y voluntario.

“Este programa nace para dar respuesta a personas que no aceptan los centros colectivos o con quienes estos espacios no han funcionado”, explica Silvia Feijóo, adjunta del Departamento de Prevención del Sinhogarismo y Atención a Personas sin Hogar. El objetivo: facilitar el tránsito directo de la calle a una casa, separando el acceso a la vivienda del proceso de intervención social. “Primero, una casa. Luego, lo demás”, resume el enfoque.

Pero el verdadero motor no está en los ladrillos. Un equipo técnico de 13 profesionales acompaña de forma individualizada a cada persona participante, siempre desde el respeto a su ritmo, sus decisiones y su historia. “No sustituimos a los servicios públicos. Al contrario, les ayudamos a acceder a ellos. A veces solo hace falta alguien que acompañe a la consulta del centro de salud mental o que facilite la relación con los servicios sociales”, cuenta Pablo Marches, uno de los coordinadores del programa.

Para entrar en el programa es necesario haber estado al menos un año en situación de calle, aunque en algunos casos se valora la entrada desde centros si no hay evolución. La cesión de uso de las viviendas se renueva cada seis meses, pero no existe un límite de permanencia. “Mientras se acepten unas mínimas normas de convivencia y la intervención, no hay fecha de salida. El objetivo no es poner una meta de tiempo, sino acompañar hasta que la persona logre el máximo nivel de autonomía posible”, añade Feijóo.

Autonomía, no obstante, no significa lo mismo para todos. “Para alguien que lleva veinte años en la calle, mantener una vivienda con apoyo ya es un éxito enorme”, apunta Pablo Delgado, técnico de intervención y acompañante de Diana. En su caso, el reto no está tanto en la salud mental —que ha aprendido a gestionar— como en los obstáculos estructurales: falta de ingresos, empleo precario, dificultades de acceso a una vivienda en propiedad.

“Hay personas que recuperan vínculos familiares, que regresan a su país, o que logran alquilar por su cuenta. Pero no todo pasa por salir del programa. A veces el logro es sostenerse”, subrayan los responsables. En este proceso también entra en juego la lucha contra el estigma, tanto el que la sociedad proyecta como el que muchas personas arrastran consigo. “Parte de nuestro trabajo es que recuperen la idea de que merecen algo mejor, que tienen derecho a vivir en comunidad y no solo en un recurso asistencial”.

Más allá de las viviendas, el programa también promueve espacios de apoyo mutuo y acciones de sensibilización. Algunas personas, como Diana, han participado en charlas para futuros integradores sociales, compartiendo su historia y demostrando que el cambio es posible. “Verte escuchado, valorado, capaz de inspirar a otros… eso también empodera”, concluye Feijóo. "No se trata de dar una solución cerrada, sino de abrir un camino. De poner la llave de una casa en las manos de alguien que lleva años sin puertas que cerrar. De reconocer, como resume uno de los técnicos, “que lo que hacemos no es salvar a nadie, sino caminar con ellos hasta que puedan seguir por su cuenta”.