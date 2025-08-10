Una avería en un tren Madrid-Cádiz paraliza la circulación en Córdoba y provoca retrasos

Una incidencia técnica en un tren de larga distancia que cubría el trayecto entre Madrid y Cádiz ha obligado a detener el convoy en el término municipal de Almodóvar del Río (Córdoba), según ha informado Adif.

Trenes afectados : servicios de Larga y Media Distancia que circulan por la línea, con un retraso medio estimado de 15 minutos.

: servicios de Larga y Media Distancia que circulan por la línea, con un retraso medio estimado de 15 minutos. Situación de los pasajeros: los ocupantes del tren averiado, detenido varias horas en la vía, están siendo transbordados a otra composición para continuar el viaje.

Adif no ha precisado por el momento el origen de la avería ni el tiempo previsto para la normalización de la circulación.