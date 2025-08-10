Alfonso Serrano: "Si le parezco duro, podría serlo mucho más. Me tengo que sujetar muchas veces"

Norman Mailer escribió que los tipos duros no bailan. ¿Serrano baila?

Serrano baila a veces.

¿Y qué baila?

Lo que sea. Me adapto, pero más moderno que clásico.

¿Y es duro?

Soy duro cuando hay que ser duro y soy flexible, también en eso me adapto a las circunstancias. Así que si hay que ser duro, lo soy, el que más.

¿Le obligan?

A veces sí, el puesto de secretario general tiene que tener una parte muy de contacto, de piel, de humanidad con todos tus compañeros, pero a veces toca también ponerse duro. Y sobre todo con el adversario.

¿Con quién cuesta más esa confrontación? ¿Quién se lo pone más difícil en el otro lado?

Yo los veo igual. Están en una batalla a ver quién queda segundo o tercero en la izquierda, por eso ese nivel de agresividad. Son perfectamente intercambiables. Allá ellos...

Estudió en el mismo instituto que Rubén Pozo y Leiva, de Pereza. ¿Coincidieron?

Mi hermana iba a clase con Leiva. Yo les veía tocar en el gimnasio del instituto y en El Camping de la Alameda de Osuna. Buenas Noches Rose, Pereza…, todos esos grupos.

Porque es rockero, ¿no?

A ver, soy de Springsteen. De Springsteen y del Atleti. Hay cosas que curten en la vida, y ser de Springsteen y del Atleti curte.

Sé jugar al ajedrez y al mus, y es más fácil ganarme al primero. Soy más astuto que inteligente, cada uno tiene que saber sus limitaciones

¿Cómo era de adolescente, en esos días de instituto?

Muy pieza, era revolera. También amigo de mis amigos. Pero trataba de ser respetuoso con la gente, con los profesores. En algún lío me metí, tampoco voy a dar más detalles.

¿Tenía ya claro que se dedicaría a la política?

No. En la universidad ya sí que me llamó, ya estaba en Nuevas Generaciones. Supongo que influyó estudiar en Somosaguas cuando ya estaban los amigos de Pablo Iglesias en la Facultad de Ciencias Políticas, donde yo estudié Gestión de Administración Pública.

¿Era ya entonces un joven de derechas o de centro derecha?

Yo me he considerado siempre una persona moderada. Liberal. De los que creen en las posibilidades del individuo, que huye de la colectivización... A partir de ahí, yo entré en la universidad en los finales del felipismo. Eso también curte mucho a una generación que lo que buscaba era un tiempo nuevo en todos los sentidos en España.

Durante años ha analizado y diseñado campañas electorales. ¿Es más difícil ganar unas elecciones o no perderlas?

Lo más importante es hacer la campaña que uno quiere. Si consigues hacer la campaña que tú quieres, que se hable de lo que tú quieras, tienes mucho ganado.

¿Y eso cómo se hace?

Bueno, se suele decir que las estrategias se ejecutan, no se cuentan… Si tienes un candidato solvente, como Isabel Díaz-Ayuso, y un programa y unas propuestas con las que se identifica una mayoría social, eres el adversario a abatir, te colocas en el centro del tablero.

¿A qué es más fácil ganarle, al mus o al ajedrez?

Al ajedrez. Sé jugar a los dos, pero, de alguna manera, el ajedrez requiere mucha inteligencia y el mus, quizás, es más astucia. Y yo creo que soy más astuto que inteligente, cada uno tiene que saber sus limitaciones.

Soy bueno cocinando. Últimamente me he aficionado a hacer fideuá con pato confitado y foie. Y las torrijas me salen espectaculares. Mucha gente puede dar fe

¿A qué juego no le gana nadie?

Soy muy malo con los juegos. Pero en perseverancia, en testarudez, en firmeza..., en todo lo que tenga que ver con eso hay que luchar mucho para doblegarme.

Un talento inútil o no suficientemente reconocido.

Soy bueno cocinando. Últimamente me he aficionado a hacer una fideuá con pato confitado y foie. El gazpacho con la Thermomix me sale de lujo, que no todos los gazpachos son iguales… Y las torrijas me salen espectaculares. Mucha gente puede dar fe.

Serrano, en las inmediaciones de Génova, 13, sede del Partido Popular en Madrid / DAVID RAW

En 2022, cuando lo eligió secretario general del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso dijo de usted que era “muy buena persona”. ¿Estaba siendo objetiva o le quiere demasiado?

Hombre, no soy quién para decirlo… Quiero pensar que me tiene gran aprecio, porque aguantarme no debe de ser fácil, pero trato de serlo. Al final, en la política, con todo el desgaste que supone, si eres una persona honesta, te quedas con muy pocas cosas. Poder mirar atrás y haber sido una persona honesta, haber sido buena persona, haber tratado a la gente con educación, con respeto, con cariño... hace por lo menos que te puedas ir de los sitios bien.

Eso no casa bien con algunas de sus intervenciones...

Bueno, yo puedo tener una relación personal cordial con adversarios políticos y luego, en un debate, tener momentos enconados. Lo que sí es cierto es que muchas veces me tengo que autosujetar. Si parezco duro, podría haberlo sido mucho más. Me tengo que autocontener muchas veces. Cuando ves que insultan o atacan o mienten sobre la presidenta, sobre un consejero, sobre un alcalde o una alcaldesa, que deliberadamente buscan hacer daño, muchas veces me tengo que contener para no irme encima de alguno y decirle cuatro cosas.

¿Alguna vez se ha pasado?

No. Muchas veces por lo que he optado es por ignorar a determinadas personas. Hay gente a la que he dejado de hablar porque no me merecen ningún tipo de respeto, ni credibilidad, ni interés, no me aportan absolutamente nada.

He tenido debates muy interesantes con Jacinto Morano, de Podemos. Y ha habido gente muy seria que sí hace su trabajo en el PSOE, como Jesús Celada

¿Algún nombre?

Mónica García, por ejemplo. O el delegado del Gobierno. Son gente que no me aporta lo más mínimo. Desde luego yo no voy a saludarles porque no me aportan nada y, si tengo que hacerlo, ya vería lo que haría.

¿Y de lo contrario, adversarios políticos a los que sí reconoce valía?

He tenido debates muy interesantes con Jacinto Morano, que era diputado de Podemos en la Asamblea. Y ha habido gente muy seria que sí hace su trabajo en el PSOE, como Jesús Celada, por ejemplo.

En parte ya ha contestado, pero ¿con quién no se tomaría nunca una Coca-Cola?

Con muchísima gente. Con Pedro Sánchez. Con Óscar López. Con el delegado del Gobierno... Hay gente que es tóxica. Al delegado del Gobierno no le daría ni los buenos días, me parece algo despreciable como político.

El secretario general de los populares madrileños se propone para el nuevo curso el cambio político en España. / DAVID RAW

La presidenta de la Comunidad de Madrid decía que es usted buena persona. ¿Cómo es ella en la distancia corta?

Igual que como se la ve. La naturalidad, la cercanía, el hablar un lenguaje llano que practica en sus intervenciones, lo hace luego también. Y está muy pendiente de los suyos. Puede parecer que está en su atalaya de poder, pero con la gente que colaboramos con ella, y yo he sido testigo tanto personal como con otros compañeros, está al cabo de la calle de lo que le pasa a cada uno, de cómo está, de sus circunstancias personales… Es una persona superhumana, superllana y muy afable.

¿Y buena jefa?

Muy buena jefa. Un jefe tiene que saber delegar, te tiene que decir por dónde quiere ir y, a partir de ahí, tú ejecutar. Y ella me ha otorgado la confianza de dirigir algo tan importante como es el Partido Popular de Madrid, que es la organización, para mí, más importante de todo el Partido Popular. Tener la responsabilidad de coordinar ese trabajo siendo ella presidenta es un auténtico honor.

¿Y el jefe de su jefa cómo es?

¿Feijóo? Un hombre muy pragmático, un hombre de Estado, que escucha muchísimo y con muchísima determinación.

La relación entre el presidente Feijóo y la presidenta Ayuso es de cordialidad y respeto entre dos personas que, evidentemente, son dos grandes referentes

¿Cómo es la relación entre ellos?

Muy buena. Desde que Feijóo llegó a la presidencia del partido la relación con el Partido Popular de Madrid ha sido exquisita. Y me consta que la relación entre el presidente Feijóo y la presidenta Ayuso es de cordialidad y de respeto entre dos personas que, evidentemente, son dos grandes referentes. Desde luego, el presidente Feijóo sabe que tiene todo el Partido Popular de Madrid aquí remando para que cuanto antes llegue a la Moncloa.

¿Qué va a hacer este verano?

Descansar un poco, estar con mis hijos y tratar de hacer algo más de deporte: correr, un poquito de bici y a lo mejor algo de pádel o de tenis. Ya tenemos una edad y no podemos hacer el tonto, que en seguida nos lesionamos.

¿Adónde va?

Iré por Valencia. Vamos cambiando. Cuando queremos playa, a un sitio tranquilo en que los niños estén a gusto, tampoco mucho más.

¿Y al chalet de Rascafría?

No creo. Ni tampoco a ningún chalet ilegal en Camorritos como el de Mónica García. Es curioso que se genere un debate artificial en un país en el que hay un presidente del Gobierno que usa a su libre albedrío, un avión y un helicóptero, que utiliza a su libre albedrío, sin ningún tipo de control, casas en Quintos de Mora o en Canarias, presidentes autonómicos que tienen residencias oficiales y residencias de verano… Aquí lo que hay son unas dependencias autonómicas que están para uso de trabajo y residencial para los altos cargos del Gobierno y que en el caso de la presidenta no supuso ningún coste económico ni de personal para la Comunidad ni para los madrileños.

La última: un propósito para el nuevo curso.

Que se cumplan los sueños y el cambio político en España cuanto antes.