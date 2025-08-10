Pisto con huevos, mucho trasiego de escritores y el placer de sentirse en casa: El Bierzo y el menú del día al que alaba 'The Times'

“La cocina moderna está muy bien, mucha salsita, mucho tal. Pero es que la salsita es para salir un día. Las personas que tienen que comer todos los días fuera porque trabajan necesitan una comida tradicional, de toda la vida, con la que el estómago no proteste. Porque la cocina moderna, si tuvieras que comerla todos los días, llega un momento que el estómago protesta”.

Quien habla con meridiana lucidez es Miguel González Sastre, fundador y propietario del restaurante El Bierzo, y sus palabras podrían servir, de alguna manera, para resumir la filosofía de los locales que van a conformar esta serie de verano. Todos ellos son negocios del barrio de Chueca que, situados en una zona de moda desde hace mucho tiempo y a pocos pasos de esas calles de Salesas que se han convertido en el parque de atracciones del gran capital internacional en Madrid, resisten a base de recetas y usos tradicionales a la invasión de cafés que sirven matcha, gimnasios de ultralujo a los que se va vestido de marca y restaurantes pensados para Instagram. Una gentrificación que parece no tener límites y que, sin embargo, se detiene al llegar a sus puertas.

El secreto que está detrás de esa resistencia casi heroica es, en realidad, fácil de descifrar. En todos los casos, quienes los ocupan son los propietarios de los locales. Si no lo fuesen, probablemente ya habrían caído, como tantos antes, aplastados por el rodillo de la especulación inmobiliaria. Pero esa función que cumplen, la de alimentar a precios razonabilísimos y con una oferta de calidad, casi un servicio básico, ha sido fundamental para que perduren. Entre tanto tataki, tanto labneh y tanta hamburguesa smash de moda, comerse unas acelgas con patatas al ajo arriero no es solamente cubrir el expediente alimentario en medio de una jornada laboral, sino también gozar con la cocina con la que muchos se han criado. Lo mismo que ahora trata de replicar otra tendencia, la de restaurantes neocastizos que están abriendo por todas partes, pero a mitad de precio. La apuesta, a El Bierzo, le ha funcionado: el pasado invierno, el periódico británico The Times publicaba un artículo alabando su menú del día. Y no es el único medio extranjero en el que ha salido, como cuenta su dueño con orgullo.

Las acelgas con patatas al ajo arriero que preparan en El Bierzo. / Alba Vigaray

Una clientela ilustre y fiel

A sus 85 años, el sanabrés Miguel González sigue bajando cada día a trabajar a su restaurante desde el piso en el que vive en la plata superior, tanto en el turno de comidas como en el de cenas. Es un poco el director de orquesta: lo mismo sirve mesas que supervisa la cocina o charla con una clientela que en buena parte es fija. Le gusta hacerlo con el hábito adecuado: aunque cuando recibe a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA casi acaba de llegar de casa, para las fotos insiste en ponerse su chaquetilla blanca, hoy todavía impoluta.

El Bierzo es uno de esos sitios a los que los vecinos bajan a comer o cenar cuando no les apetece trajinar en la cocina, algunos casi a diario. No es difícil encontrarse allí, por ejemplo, con Javier Gurruchaga, solo uno de los numerosos rostros populares del mundo de la cultura o de la política que han hecho de sus mesas un destino frecuente para disfrutar comiendo y encontrarse con amigos. González muestra con orgullo una estantería con los libros, varias decenas, que sus clientes escritores les han dejado dedicados: Fernando Savater, Rosa Montero, Ignacio Martínez de Pisón, Luis García Montero, Ángela Vallvey, Marta Rivera de la Cruz o Jorge Díaz, uno de los Carmen Mola, son solo algunos de ellos. En la pared cuelga una página de Diario de León con una foto de Miguel y el titular El cocinero de Rubalcaba. El político socialista era otro habitual. En sus mesas organizó durante años, todos los jueves, una tertulia con antiguos compañeros de la universidad.

Las estanterías con libros dedicados por autores que son clientes habituales de El Bierzo. / Alba Vigaray

El Bierzo lleva en el 16 de la calle Barbieri desde que Miguel lo fundó en 1971. Antes se había fogueado en un par de mesones leoneses que unos primos suyos montaron en la calles que están a espaldas de la Puerta del Sol. También aprendió mucho, recuerda, trabajando en el vagón restaurante de los wagon-lits, los trenes con coches cama que se utilizaban antes para los viajes nocturnos. Cuando se decidió a montar su propio negocio con su hermano, un agente inmobiliario que conocían les habló de este local en Chueca. Se instalaron y no tardaron en llegar los problemas: entre mediados de los 70 y mediados de los 80, la droga arrasó el barrio. “Llegó un momento en que el público escapaba. Entre esta calle y la plaza de Chueca todo eran drogatas, drogatas y más drogatas”, cuenta.

Su hermano dejó el negocio. Él decidió aguantar con la ayuda de su mujer, fallecida el año pasado, y le salió bien: poco más tarde el colectivo gay comenzó a instalarse en el barrio, actuando como un desfibrilador que resucitaría sus calles moribundas. Con el tiempo, Chueca se acabó conviertiendo en una de las zonas más demandadas de la capital, lo que sigue siendo ahora. Jesús recuerda con una sonrisa de satisfacción lo que le dijo uno de sus primeros clientes de aquella nueva tribu que empezaban a ser sus vecinos: "Este va a ser uno de los barrios rosas más importantes de Europa". Y así fue. Hoy, muchos de esos clientes, que sobre todo llenan el restaurante los fines de semana, "vienen ya con sus bastones”.

La entrada al restaurante El Bierzo, oficialmente 'de Barbieri' por la calle de Chueca en la que se ubica. / Alba Vigaray

El precio justo

Con Miguel trabajan su hijo Jose en cocina y su nuera, Mari Carmen, llevando la sala. Además tienen tres empleados, uno en sala y dos en cocina. Sobre las 11 de la mañana de un día de verano en Madrid, sus fogones ya están a pleno rendimiento. Las acelgas se rehogan en una enorme sartén, una cazuela llena de albóndigas hace chup chup y hay una montaña de patatas esperando a que alguien las empuje a la freidora. Aquí, al contrario que en la inmensa mayoría de los restaurante de Madrid, las patatas fritas no son congeladas. "Mira, acabo de pelar un cubo de ellas", señala una de las cocineras para demostrarlo.

En la carta, un montón de clásicos: consomé con yema, judías con jamón, pisto con calabaza y huevos fritos, revuelto de morcilla, boquerones fritos, hígado encebollado, riñones al jerez... Una ración de patatas fritas, si se tuvieran que pedir solas, cuesta 1,6 euros, el plato de legumbres que toque ese día 5 euros, una tortilla de bonito o de jamón con patatas fritas 5,5 euros, merluza a la plancha o rebozada 12,5 euros y lo mismo un filete de lomo de añojo con patatas fritas. Hay dos menús que funcionan todos los días, tanto en horario de comida como de cena: el más humilde cuesta 15,50 euros, y el otro, un poco más ilustrado porque incluye los platos más caros, 17,50 euros. Los fines de semana (viernes y sábados), cada menú sube un euro.

Mari Carmen y Jose, nuera e hijo de Miguel González, trabajan con él en el restaurante El Bierzo. / Alba Vigaray

El barrio, como Madrid en general, ha mutado tanto que ya no quedan muchas de las "tiendas particulares", carniceros, pescaderos o verduleros, a los que hace no tanto compraban el producto. Con el mercado más cercano, el de San Antón, transformado en un complejo gastro más orientado a tomar algo, traen la carne del mercado de Barceló, y para el pescado conservan a su contacto de siempre. Pero Miguel presume de un eficiente frutero chino que es su principal proveedor hoy por hoy. "Le llamas, le pides lo que sea y en diez minutos lo tienes".

Dice que su clientela es fundamentalmente local, aunque algunos turistas entran. Y admite que ha recibido jugosas ofertas para vender su local, algunas de tanto dinero "como yo no he visto nunca junto". También le han propuesto alquilárselo. A él, por ahora, no le interesa. Su hijo, cuando todavía estaba en el colegio y a pesar de que se le daban muy bien las matemáticas, siempre dijo que trabajaría en el restaurante de sus padres. Ahí sigue hoy en día. Será él quien se quede con el negocio pero cuando toque, porque a Miguel por ahora le quedan fuerzas para seguir al frente un tiempo más. Después, ya se verá si la apuesta casi heroica de El Bierzo sigue adelante. Lo que no parece que le vaya a faltar es una clientela que, en medio de la oferta infinita que se puede encontrar en Madrid hoy por hoy, demanda exactamente lo que cada vez menos sitios ofrecen. Y que no es otra cosa que buena comida a un precio que pueda pagar prácticamente cualquiera.