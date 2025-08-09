Uno de cada dos turistas de la capital afirma haber sentido 'madrileñofobia': "Piensan que la mitad somos clase alta"

"Ya están aquí. A ver cómo se portan este año". Esta es una de las frases más escuchadas estos días en las playas del litoral español, que ya se encuentran llenas de familias enteras procedentes de Embajadores, Latina, Salamanca o Carabanchel. Miles y miles de madrileños abandonan el calor abrasador de la capital en busca de un buen baño en la playa y temperaturas más moderadas. Un viaje de escasas semanas que, lejos de convertirse en unas vacaciones sosegadas, en ocasiones terminan generando roces y conflictos que enturbian el periodo estival en estas zonas turísticas.

Según el Observatorio de la Federación Madrileña de Agencias de Viajes (FEMAV), el 99% de los madrileños salen de la ciudad entre los meses de julio y agosto cada verano. A su llegada a los diferentes destinos, en la calle y redes sociales aparece cada año el mismo término: madrileñofobia. Entendido como el rechazo o trato discriminatorio que pueden experimentar los madrileños por parte de personas de otras regiones de España cuando viajan fuera de Madrid, se convierte en tema de actualidad en este periodo, cuando llegan las fricciones entre los vecinos autóctonos y los veraneantes capitalinos.

Pero: ¿Es la madrileñofobia real? ¿Tienen motivos los valencianos, andaluces o gallegos para tener 'tirria' a los turistas de Madrid? ¿O, por el contrario, hablamos solo de un mito avivado por las redes sociales que no tiene gran repercusión en el día a día vacacional?

Para tratar de disipar estas dudas, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA habla del tema con tres madrileños y dos cartageneros de La Manga del Mar Menor.

"Siempre me llega el comentario de 'mira el señorito de Madrid'"

Diego Martín, madrileño y veraneante en Alicante desde niño, afirma llevar toda su vida sufriendo cierto trato ofensivo por el hecho de haber nacido en la capital y proceder de una familia muy arraigada en Madrid. "Tengo un grupo de amigos de Alicante que viven en la misma urbanización donde veraneo yo. Una copa en Madrid ya te puede llegar a costar 12 €, mientras que en la costa es fácil encontrar locales donde valen 7 €. Y así muchas otras cosas. Pues cada vez que pido algo de más porque lo veo a un precio relativamente bajo siempre llega el comentario de 'mira al señorito de Madrid'".

El estudio sociológico 'Movimiento Madrileñofobia', elaborado por la empresa de movilidad urbana Zity, estima que uno de cada dos madrileños ha sentido "rechazo o trato diferente" cuando viaja por España por el hecho de ser turista madrileño. El 59,5%, además, se muestra molesto porque se hable de ellos como "una plaga" veraniega.

"Chulos", "prepotentes" y "sabelotodos"

Según los encuestados, "chulos", "prepotentes" y "sabelotodos" son los adjetivos más usados en el país para definir a los turistas de la capital. Los calificativos no sorprenden cuando el estudio también posiciona Madrid como el lugar de procedencia de los turistas "con peor comportamiento cuando visitan en verano otras regiones". El 48,8% de los españoles considera, además, que la llegada masiva de madrileños a los destinos vacacionales "genera tensiones con la población local".

Las razones de este aparente rechazo están claras para algunos vecinos de la capital, que lo relacionan más con esa actitud del viajero que con su lugar de origen. "Pienso que no solo es tirria al turista madrileño, sino a aquel que por ser turista con dinero se cree con el derecho de todo en la ciudad que visita", opina Ainhoa Carrillo, joven alcalaína que se encuentra de vacaciones en Galicia.

Otros, como el también alcalaíno Alejandro Parrón, lo asocian a un sentir general respecto a los madrileños que, para este joven, es erróneo. "Piensan que la mitad de la población de Madrid somos clase alta", critica.

"No sabes si estás en pleno barrio de Salamanca o en una playa de Cartagena"

Cerca del 70% de los españoles considera que el comportamiento que tienen los turistas madrileños en los lugares donde veranean "fomenta el rechazo hacia ellos". Para las personas autóctonas con las que contacta este periódico, este es el punto clave del debate social.

Víctor Serrano, historiador cartagenero con profundas raíces en Cabo de Palos, nos cuenta su visión sobre la influencia que este turismo 'masivo' procedente de Madrid ha tenido en este rincón de la costa mediterránea que tanto ama, donde advierte actitudes clasistas.

"Mis recuerdos de las playas y calas de Cabo de Palos desde chico han sido siempre de sitios tranquilos, en los que la gente que tiene casa allí de toda la vida o que se acerca desde Cartagena han disfrutado toda la vida sin problema. Sin embargo, en los últimos diez años he ido notando un cambio que se agudizaba a cada año que pasaba de manera exponencial: los turistas. Son gente fácilmente reconocible, con un marcado acento (casi siempre de los mejores barrios de Madrid) y con una actitud de prepotencia y superioridad que desde luego no pasa desapercibida. Es increíble la manera en la que en agosto no sabes si estás en pleno barrio de Salamanca o en una playa de Cartagena", explica.

Estas pintadas son cada vez más frecuentes en todo el país. / X

Además de denunciar esta actitud, Víctor subraya otros problemas derivados de esta oleada capitalina, que tienen que ver, por ejemplo, con el tráfico. "En julio y agosto acceder a Cabo de Palos o La Manga se vuelve imposible por las carreteras saturadas y las calles hasta arriba de coches. Además, sin que hayas llegado aún a la zona puedes deleitarte con sus habilidades al volante, cuando el 90% de los coches que te pasan como si la carretera fuese solo suya da la casualidad de que son de concesionarios de la capital", sostiene.

La evolución urbanística del entorno también tiene, para Víctor, mucho que ver con este modelo turístico. "Y luego está lo más triste de todo, cómo estos personajes se han ido haciendo poco a poco con las casas y pocos espacios vacíos que aún quedaban en nuestra ya moribunda costa. Para construir sus chalets nuevos, feos y extraños entre casas que antes aunque más solitarias, entendían la idiosincrasia de la zona", suspira con nostalgia.

"No quiero tener la costa secuestrada tres meses al año"

Este cartagenero mira esperanzado a septiembre, mes en el que estos visitantes mesetarios cierran sus segundas residencias y vuelven a Madrid para reocupar sus puestos de trabajo. Sin embargo, para Víctor esta circunstancia no es consuelo. "Es verdad que una vez llega septiembre todo vuelve un poco a la normalidad y parece que la tormenta ha pasado, pero yo no quiero tener la costa secuestrada tres meses al año por nuevos ricos de la capital que no entienden lo molesto que es asumir que todos vivimos para satisfacer sus necesidades", indica alicaído.

Otro autóctono de la zona, en este caso de La Manga del Mar Menor, describe también algunos rasgos 'típicos' de los veraneantes de Madrid. "Llevo sesenta años viviendo en esta playa y, por desgracia, he aprendido a identificar a un madrileño cuando lo veo. Lo intentan, pero no pueden evitar algunos comportamientos de lo más estúpidos en la playa que los delatan. Por no hablar del desconocimiento que tienen del mar, todos los años sacan [los socorristas] a varios que se estaban ahogando", explica este anciano entre risas.

Una 'Guía del Buen Turista Madrileño' para mejorar la convivencia

Este estudio también refleja que seis de cada diez residentes fuera de la Comunidad de Madrid considerarían útil tomar alguna medida educacional para que los turistas madrileños "corrijan alguna de sus actitudes cuando salen de veraneo por España". Casi la mitad de la población española sostiene haber presenciado o vivido alguna situación negativa hacia ellos, por lo que parece urgir tomar medidas que mejoren la convivencia veraniega.

Para ello, Zity también ha publicado la denominada 'Guía del Buen Turista Madrileño', un "compendio de buenas prácticas para que cuando abandonemos la capital y nos entreguemos a la dolce far niente, intentemos molestar lo justo y pasar inadvertidos".

Portada de la 'Guía del Buen Turista Madrileño'. / Zity

En clave de humor, la guía hace un repaso a las prácticas más habituales de los madrileños en estas zonas, y aporta consejos para tratar de no incomodar a los residentes habituales. El recopilatorio apunta detalles como que "ninguna ley de costas dice que la primera línea de playa sea de los habitantes de Madrid", recomienda no preguntar al camarero de una marisquería si ha probado el bocata de calamares de la Plaza Mayor y recuerda que la arena quema y que las algas "no salen ahí por falta de mantenimiento del ayuntamiento, es su hábitat natural".