SUCESOS

Siete intoxicados por humo en el incendio de un cuarto de contadores en Fuencarral

Nueve dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid acudieron al lugar para sofocar el incendio

Archivo - Ambulancia del Summa Madrid.

Archivo - Ambulancia del Summa Madrid. / SUMMA MADRID - Archivo

Javier Niño González

Siete personas han resultado intoxicadas de forma leve por inhalación de humo a causa de un incendio declarado este sábado en el cuarto de contadores de un edificio de 13 plantas en el distrito madrileño de Fuencarral. El fuego, ya extinguido, se originó en la planta -1 de un inmueble situado en la calle Sangenjo y generó una densa humareda que inundó la escalera principal.

Según ha informado Emergencias Madrid, nueve dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid acudieron al lugar para sofocar el incendio, que se encontraba “muy desarrollado” y con gran dificultad de acceso. La operación requirió numerosos relevos debido a la carga de humo. Durante las labores de extinción, los bomberos confinaron a los vecinos en sus viviendas como medida de seguridad.

El Samur-Protección Civil atendió a las siete personas afectadas, todas dadas de alta en el lugar tras recibir asistencia por inhalación leve de humo. En el operativo también participaron efectivos de la Policía Municipal y la Policía Nacional.

Jesús Borruel, jefe de guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, explicó en un vídeo difundido en redes sociales que la intervención fue especialmente complicada por la ubicación del fuego y la cantidad de humo generada.

