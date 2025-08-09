Servicios públicos sobre ruedas: las Oficinas Móviles de Madrid atienden a 6.700 personas en seis meses

En los primeros seis meses de 2025, un total de 6.773 madrileños han sido atendidos a través de las Oficinas Móviles de la Comunidad de Madrid, un servicio gratuito que permite realizar gestiones administrativas en los municipios más pequeños de la región. Este recurso está especialmente dirigido a localidades con menos de 20.000 habitantes, con el objetivo de acercar la Administración a zonas rurales y facilitar la vida diaria de sus vecinos.

Trámites más demandados: de la Tarjeta Sanitaria Virtual al registro de documentos

Entre los servicios más solicitados por los usuarios destacan la información sobre ayudas y programas públicos, el registro de documentación, la gestión de citas previas para trámites especializados y la emisión de la Tarjeta Sanitaria Virtual. Gracias a estas unidades móviles, muchos ciudadanos han podido acceder a servicios que, de otro modo, implicarían desplazamientos largos a otras localidades.

La Comunidad de Madrid ha atendido en sus Oficinas Móviles a más de 6.700 madrileños en los primeros seis meses del año. / Comunidad de Madrid

Cuatro vehículos para recorrer 142 municipios

La iniciativa se lleva a cabo mediante cuatro vehículos itinerantes que cubren los 142 municipios con menos de 20.000 habitantes de la región. Desde su puesta en marcha en marzo de 2023, el servicio ha atendido ya a más de 20.000 personas. Las visitas se realizan de lunes a sábado, con frecuencia semanal en municipios de más de 500 habitantes y quincenal en los más pequeños.

Durante el primer semestre de 2025, los municipios que han concentrado mayor número de atenciones han sido Guadarrama (279 atenciones), Valdemorillo (188), Morata de Tajuña (171) y Meco (170). Además, en localidades con menos población como Ambite, Cervera de Buitrago, La Hiruela y La Acebeda, el servicio ha llegado a más del 10% de sus vecinos.

Además del servicio regular, está prevista la posibilidad de habilitar servicios especiales los sábados por la tarde y en días festivos, con el fin de responder a situaciones de emergencia o necesidades puntuales en cualquier momento del año.

Las Oficinas Móviles forman parte del programa regional Pueblos con Vida, una iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid que busca revitalizar los municipios rurales, atraer nuevos residentes, impulsar el turismo, reforzar los servicios públicos y luchar contra la despoblación. En palabras del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, se trata de "hacer la Administración más accesible y cercana, para que todos los madrileños, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades".