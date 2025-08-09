Robledo de Chavela asiste a pasajeros de dos trenes detenidos por el fuego de San Bartolomé de Pinares (Ávila)

El Ayuntamiento de Robledo de Chavela, a través de su servicio de Policía Local y Protección Civil, ha ofrecido asistencia inmediata este viernes a los pasajeros de dos trenes con destino Ávila, que se han visto obligados a detenerse en la estación de la localidad debido a al incendio de San Bartolomé de Pinares (Ávila).

La ayuda prestada ha incluido el suministro de bebidas, refrigerios, comida y todo tipo de apoyos necesarios para garantizar el bienestar de los viajeros mientras no se resolvía la incidencia, ha informado el Consistorio en un comunicado. Los pasajeros han sido posteriormente evacuados de forma segura y trasladados en autobuses hasta Ávila para continuar su trayecto.

"Robledo de Chavela siempre ha mostrado su solidaridad y compromiso con quienes lo necesitan", ha destacado el alcalde, Fernando Casado. Así, el Ayuntamiento ha agradecido la colaboración de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil, así como al personal ferroviario por su actuación y coordinación.

"Ante una situación así, nuestra prioridad es atender y ayudar a las personas afectadas, poniendo a su disposición todos los medios de los que disponemos", ha concluido el regidor.

Renfe establece lanzaderas

Renfe ha establecido lanzaderas por autobús para mantener el servicio de trenes a pesar del estado de corte de la vía entre Madrid y Ávila debido a un incendio próximo a la vía que se originó en la tarde del viernes, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Cabe recordar que Adif suspendió la circulación de trenes entre Santa María Alameda (Madrid) y Las Navas (Ávila), debido a un incendio próximo a la vía, según ha informado el gestor público de la infraestructura ferroviaria.

Desde las 17.23 horas del viernes se encuentra suspendida la circulación a petición de Bomberos en este tramo, y a las 17.30 horas se ha cortado también la tensión entre Herradón La Cañada y Zarzalejo.

Los cortes afectan a los trenes de Media Distancia que hacen este trayecto, que se encuentran detenidos en las estaciones. Asimismo, en la estación de Príncipe Pío, los trenes suprimidos (Media Distancia con dirección a Salamanca, León, Palencia y Ávila) serán encaminados por la línea de Alta Velocidad hasta Valladolid. Los viajeros deberán desplazarse a la estación de Madrid-Chamartín para tomar estos servicios alternativos.

Renfe ha recalcado el esfuerzo y la coordinación que se están llevando a cabo, con todos los recursos disponibles y en colaboración con Adif y los cuerpos de seguridad, para minimizar el impacto de esta situación y restablecer el servicio lo antes posible.