Ramfis Trujillo, el 'playboy' dominicano que acabó sus correrías en la carretera de Burgos

"Mis ambiciones actuales son las actividades en las que me encuentro trabajando. Yo soy ahora un simple ciudadano dominicano residente en España", declaraba Rafael Leónidas Trujillo, hijo, al periodista de Europa Press Manuel Bueno. En esa misma entrevista, publicada en el diario Pueblo en 1967, reconocía que su mayor preocupación en ese momento era la educación de sus hijos, aunque no ocultaba su deseo de regresar algún día a República Dominicana: "Creo que dentro de equis años podré regresar a mi país. […]. El futuro ya hablará", auguraba, sin imaginar cuan funesto sería ese futuro. Como si se tratara de una broma pesada del día de los inocentes, el 28 de diciembre de 1969 el hijo del dictador dominicano moría en una clínica madrileña, después de varios días internado a consecuencia de las heridas sufridas en un grave accidente automovilístico.

Rafael Leónidas Trujillo Jr., familiarmente conocido como Ramfis, había nacido en República Dominicana el 5 de junio de 1929. Aunque siempre hubo dudas sobre su origen —debido a que había nacido mientras su madre, María de los Ángeles Martínez Alba, 'La Españolita', estaba casada con el cubano Rafael Dominici—, el propio Rafael Leónidas Trujillo se encargó de despejarlas. En 1935, cuando el dictador repudió a su segunda esposa, Bienvenida Ricardo Martínez, para casarse con La Españolita, reconoció a Ramfis como propio y, a partir de entonces, decidió educarlo para que fuera su sucesor.

En 1938, cuando el niño todavía no había cumplido los diez años, fue nombrado General de Brigada del Ejército Nacional aunque, como refiere en el libro Una satrapía en el Caribe José Almoina —pseudónimo de Jesús Galíndez—, Ramfis recibía en realidad honores de Jefe de Estado. "Tenía su Estado Mayor: dos Coroneles y varios Capitanes estaban a sus órdenes y le acompañaban a tomar el baño, llevábanle los perros, ayudábanlo a subir a caballo. Ramfis jugó desde niño a los soldados, solo que cobrando".

Ramfis Trujillo, con su padre, el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. / ARCHIVO

Esa infancia rodeada de comodidades, placeres ilimitados y aduladores, modeló la personalidad de Ramfis, que se convirtió en una persona voluble y caprichosa, especialmente en el aspecto sexual. "A los 15 años tenía su camarilla que le buscaba chiquitas", refería Almoina, quien aseguraba que "todas las muchachas más distinguidas de la Era de Trujillo han pasado por Ramfis".

Un secuestrador galante

Si bien el testimonio de Almoina adolece de ciertas exageraciones y algunos errores históricos, lo referente a la personalidad de Ramfis y las mujeres parece ajustarse bastante a la realidad. Amigo de Porfirio Rubirosa y pretendiente de estrellas de Hollywood como Kim Novak, su segunda esposa, Lita Milán, reconocería que Trujillo quedó tan prendado de ella, que no dudó en secuestrarla. Después de invitarla a su yate, Ramfis dio orden de que el barco zarpase sin darle la oportunidad de bajarse. "Fue un secuestro galante", disculpaba la actriz que, a pesar de ese precedente, se casó con él aceptando todas sus condiciones: "Estábamos cenando y me dijo: 'Voy a vivir contigo, vas a ser mi amante y la madre de mi hijo varón que se llamará Ramsés, pero te voy a ser infiel sexualmente toda mi vida'", recordaba Lita al periodista de El Mundo Luis Fernando Romo.

Ramfis Trujillo con su mujer, la actriz estadounidense Lita Milan. / ARCHIVO

Enamorados, Ramfis y Lita se trasladaron a República Dominicana donde, sin importar que él todavía estuviera casado con Octavia Ricart —con la que tenía seis hijos—, comenzaron a convivir y a disfrutar de los lujos propios que le proporcionaba ser hijo del dictador. Sin embargo, el 30 de mayo de 1961, esa vida muelle se tambaleó. Ese día, Leónidas Trujillo fue emboscado por un grupo de opositores que tirotearon su automóvil y lo mataron. Aunque Ramfis, que estaba pasando una temporada en Europa, regresó de inmediato al país para hacerse cargo del gobierno en calidad de Jefe de Estado Mayor, Comandante Conjunto de las Fuerzas de Aire, Mar y Tierra, la oposición que encontró entre la población y la clase política hizo que, pocos meses después, pusiera rumbo al exilio. No obstante, antes de partir participó en la ejecución de los Héroes de mayo, los seis supervivientes del comando que había asesinado a su padre, los cuales fueron sacados de prisión de manera clandestina y llevados a La Hacienda María, la casa de veraneo de los Trujillo, donde fueron maniatados y ametrallados.

Obligaciones y devociones

En 1962, después de un periplo por diferentes países como Portugal o Francia, Ramfis y Lita llegaron a Madrid, donde la dictadura franquista, amiga de Trujillo y su autoritarismo, le otorgó el estatuto de refugiado político y, en 1966, le concedió la residencia.

En España, país que conocía desde que acompañara a su padre en la visita oficial que realizó en 1954, Ramfis continuó con sus negocios en el sector agropecuario, en el de los frigoríficos, en el rubro de la alimentación y en el de las conservas vegetales. "Lo único que siento ahora es no haber comprado terrenos en Marbella en 1954, durante una visita a España. Entonces el metro cuadrado estaba a cinco pesetas como máximo", se lamentaba Ramfis ante Manuel Bueno, antes de desmentir las especulaciones sobre su extraordinaria fortuna. "Se han barajado cifras absurdas. Creo que un periódico habló de 700 millones de dólares. Eso es un disparate. Mi fortuna personal se eleva a unos 400 millones de pesetas [2,4 millones de euros]. Y ese dinero, al igual que el de mis hermanos, estaba depositado en cuentas personales y separadas, antes de que mi padre fuera asesinado. Tenga en cuenta que en la República Dominicana se alcanza la mayoría de edad a los 18 años [en España era a los 21]. A partir de esa edad uno puede mover el dinero y hacer negocios".

Como no solo de pan vive el hombre, además de seguir con sus negocios, Ramfis reeditó en Madrid esa vida disoluta y excesiva que le había hecho famoso en medio mundo. De hecho, la mañana del 17 de diciembre de 1969, Trujillo iba de regreso a la casa familiar —una mansión en la Moraleja que había pertenecido al banquero Juan March—, cuando su Ferrari 330 GT impactó contra el Jaguar de María Teresa Bertrán de Lis, justo cuando esta llevaba a su hijo Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis al colegio.

La duquesa de Alburquerque falleció en el acto y el niño fue trasladado al Hospital General La Paz, donde lograría recuperarse de las heridas. Si la situación no fuera ya suficientemente dramática, fueron Ramsés y Ricardo, los hijos de seis y cuatro años de Trujillo y Lita Milán, los que informaron a su madre del accidente, después de que, de camino a la escuela con el chófer de la familia, reconocieran el deportivo de su padre accidentado en mitad de la carretera.

Lita Milan, esposa de Ramfis Trujillo, con su hijo mayor Ramsés Trujillo. / EFE

El lunes 29 de diciembre, Ramfis fue enterrado en un nicho provisional del cementerio de la Almudena, mientras se acababan las obras del panteón familiar en el cementerio de El Pardo. Visiblemente afectada, Lita Trujillo acudió al acto vistiendo un llamativo abrigo de piel de pantera, un detalle que fue considerado frívolo e irrespetuoso por la gris sociedad franquista de la época. "Aquello molestó a los Trujillo, pero la historia era diferente —recordaba Lita a Eduardo del Verbo en Vanity Fair—. Mi padre era diseñador de pieles y vivía en Estados Unidos. Yo le había encargado un abrigo para Navidad que me quería regalar Ramfis y llegó un día antes de que él muriese. Pensé que era una bonita coincidencia y que le hubiera gustado que me lo pusiera".