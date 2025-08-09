Fuego amigo: escapa del calor de Madrid y abraza la parrilla en estos restaurantes en refugios climáticos

Combate el fuego con el fuego, dice una frase popular. Es agosto y la calle arde en Madrid, a lomos de la enésima ola de calor. Lo bueno es que si cogemos el coche podemos dejar atrás el agobio conduciendo tan solo unas horas… y abrazar de nuevo el fuego. ¿Cómo? Rindiéndonos a la tendencia gastronómica de moda: la brasa, la parrilla, la llama.

El fuego directo fue la primera manera de cocinar conocida por el ser humano. Y paradójicamente esa forma pura de manejar los alimentos vuelve a estar en boga desde hace unos años: la circularidad del tiempo y todo eso. Proponemos aquí una ruta por asadores de nuevo cuño, de lujo o de culto por el norte de la Península. Con la (sana) intención de que los calores se queden solo donde hacen el bien, en la parrilla.

Los entrantes a la brasa de Muka (San Sebastián). / Muka

Muka

Un espacio luminoso y limpio junto al Kursaal es la carta de presentación de Muka (Avenida de la Zurriola, 1, San Sebastián). Una invitación a entrar en un restaurante que podríamos definir casi como un asador boutique. Muka, que significa en euskera “ceniza”, propone una cocina limpia en la que el producto se expone al fuego de manera directa o indirecta en unas parrillas Josper a la vista del cliente. Pertenece al grupo IXO, dentro del que se encuadran también restaurantes como Mugaritz o Nerua.

De esa cocina, sorprendentemente discreta, salen piparras a la brasa -con polvo de aceituna negra coronándolas-, aceitunas templadas o un pan plano que ellos mismos hacen y que terminan con el calor de la llama y que se acompaña de cremas en las que entran berenjenas, zanahorias o espinacas.

En un ejercicio de arrimar el ascua con conocimiento y sentido común también brilla el chipirón, terso y majestuoso, con un jugo de cebolla que lo completa. O la ventresca de bonito, perfecta de punto, con pimiento dulce de Anglet. La chef Elena Ortiz pasa incluso por la brasa las cerezas para componer un postre arropado con helado de almendra amarga.

Llumbre

Valiente proyecto el que defienden Samuel García y Aida Pérez en Llumbre (Evaristo Valle, 1, Gijón). Un proyecto minimalista en el que Samuel se encarga de la cocina y Aida de la sala y en la cocina juegan con el fuego con una cocina de carbón como elemento central y un ‘kamado’ -horno japonés alimentado también con carbón-, como pinche en los fogones.

Además de una carta en la que, ojo, también ponen mucho énfasis en los arroces, que elabora con materia prima de Molino Roca, cuentan con un menú degustación que, por un precio muy contenido (40 euros), propone varias elaboraciones acariciadas por el fuego. Las endivias a la brasa de sarmiento, acompañadas por ‘crème fraîche’ y cerezas son un acierto. Igual bautismo de fuego sigue el pescado del día, que puede ser un salmonete bien tratado y acompañado de pisto y huevas de arenque. Y con el ‘risotto’, de punto excepcional, llega un secreto ibérico al que la ‘llumbre’ da su toque final. Un buen descubrimiento.

O‘ Pazo

Dos soles de la Guía Repsol y una estrella Michelin avalan lo que los hermanos Vidal, Óscar y Manuel hacen en este referente de la cocina a la brasa (Pazos, s/n, Padrón, A Coruña). Sostenibilidad, temporada y producto de cercanía son las tres máximas de una propuesta que no necesita alharacas para brillar. No hay disfraces. Óscar, autodidacta e intuitivo, parece comunicado con la llama de una manera casi mística: siempre saca lo mejor de la materia prima.

Zamburiñas, longueirones, chipirones… el fuego hace su magia con el mejor producto del mar como antesala del plato fuerte: la chuleta de vaca rubia gallega de Bandeira. Con este plato culmina un proceso en el que el control por parte de los hermanos Vidal es total: ellos mismos crian a los animales que luego sirven.

Kandela

Carlos Crespo es uno de los grandes agitadores de la escena gastronómica cántabra (Bodega del Riojano, Pan de Cuco, Primera Vaca…). Cómo no, entre sus proyectos figura uno dedicada a la cocina del fuego. Kandela (Bonifaz, 9, Santander) equilibra una oferta en la que el pescado -cómo no puede ser de otro modo en la zona- tiene presencia pero el plato fuerte es la carne.

Antes de llegar al vacuno, conviene dejarse tentar por la parte marina de la carta, con el gambón a la parrilla o los tacos de bonito, ahora que es temporada, que van de la mano de piparras. Todo es la antesala de un festival en el que comparecen, por orden de desaparición (como diría Abraham García de Viridiana) la molleja de ternera, el entrecot de lomo bajo de vaca madurado o el chuletón de buey de raza sayaguesa.

Maun (San Sebastián), un asador escondido en un mercado. / Maun

Maun

Una parrilla escondida en el Mercado de San Martín (Urbieta, 9, San Sebastián) y una sorpresa mayúscula. El vasco Unai Paulis y el brasileño Mateus Menendes hacen en Maun una cocina de mercado (¡claro!) donde el carbón y sus rescoldos hacen magia. Una espléndida barra frente a la cocina vista es el mejor espacio para ponerse en sus manos.

Por la parrilla pasan hongos, almejas, merluza… y, cómo no, la chuleta que se acompaña de pimientos del Piquillo. Cocina sencilla y desnuda, de precisión, en la que se cuela también alguna cabriola culinaria como el ‘foie’ braseado con vainilla y café. Juventud, atrevimiento y excelencia.